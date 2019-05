Les trottinettes électriques sur les trottoirs, c'est fini !

Les trottinettes sont de plus en plus présentes en ville (image d'illustration)

Thionville, France

Les trottinettes électriques, les segways, les monoroues ou encore les gyropodes... Tous ces engins motorisés devront obligatoirement circuler sur la chaussée à partir de septembre 2019. Le Gouvernement s'est engagé à faire évoluer le code de la route afin de prendre en compte l'existence de ces nouveaux engins et leur importante utilisation. Mais tous les usagers n'ont pas encore connaissance de cette évolution.

La police municipale de Thionville a décidé de mettre en place une campagne de sensibilisation dès le mois de juin, pour alerter les usagers des trottinettes électriques et autre engin motorisé, sur le nouveau code de la route. Des flyers seront distribués aux habitants ainsi qu'aux frontaliers. Pour rouler en trottinette électrique, il faudra désormais :

Rouler sur la chaussée ou sur la piste cyclable

Ne pas dépasser les 25 km/heure.

Ne pas transporter de passager

Être équipé d'un avertisseur sonore, de freins, de feux avant et arrière

Porter un gilet fluo

Porter un casque (obligatoire pour les moins de 12 ans)

Les nouvelles règles de sécurité à adopter en septembre 2019 © Radio France - Noémie Koppe

Jusqu'à 1.500 euros d'amende

Le nombre d'usagers de trottinettes électriques augmente à Thionville et certains habitants ne se sentent plus en sécurité sur les trottoirs. "Il faut permettre aux personnes vulnérables, comme les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite, de pouvoir circuler sur les trottoirs sans avoir à se méfier d'engins qui pourraient surgir de n'importe où" explique Laurent Cavalieri, directeur de la police municipale.

Le code de la route prévoit désormais 35 euros d'amende pour non-respect des règles de circulation. 135 euros pour circulation sur un trottoir et 1.500 euros d'amende en cas d'excès de vitesse. Soit l'équivalence d'un excès de vitesse en voiture de plus de 50 km/heure. Ce nouveau code de la route s'appliquera aussi aux agents de police qui circulent en segway.