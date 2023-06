25 infractions relevées en une heure à Nîmes pour des conducteurs de trottinettes

"On reçoit des courriers en mairie, des emails, je suis interpellé par les commerçants, par mes collègues... on est passé par plusieurs phases : communication, sensibilisation... maintenant on est sur une phase de répression." Richard Schieven, l'adjoint en charge de la sécurité à la mairie de Nîmes assume la répression contre les conducteurs et conductrices de trottinettes qui ne respectent pas la loi : "*Quand on voit un papa avec son gamin sur une même trottinette... deux filles sur une même trottinette qui roulent à vive allure sur le trottoir... il y a un code, le code de la route.*"

Une majorité de défaut d'assurance

Aussi grande opération de contrôle ce mercredi après-midi dans le centre-ville de Nîmes : une vingtaine de policiers mobilisés au total, des policiers municipaux répartis entre l'Écusson, le parvis des Arènes et l'Esplanade. Bilan au bout d'une heure de contrôle : 25 contraventions. Pour le plus grand nombre il s'agissait de défaut d'assurance. Mais certains étaient arrêtés avec des écouteurs dans les oreilles, interdit, ou encore pour une trottinette qui pouvait rouler à plus de 25 km/h, interdit également.

Un conducteur de 11 ans

Le plus jeune conducteur contrôlé avait 11 ans. Il n'avait pas l'âge de conduire une trottinette. L'âge minimum actuel est de 12 ans et cet âge minimum pourrait prochainement passer à 14 ans. Pas de contravention pour cet adolescent mais il sera convoqué, avec son représentant légal, devant le Conseil des droits et devoirs des familles. Et devant le grand nombre de contraventions dressées en si peu de temps, Richard Schieven promet de nouveaux contrôles : "25 contraventions en une heure ça veut dire que les gens soit n'appliquent pas la règle, soit ils ne la connaissent pas. On est là pour la leur rappeler."