Les truites jouent à cache-cache pour l'ouverture de la pêche dans Hérault !

Hérault, France

C'est le moment que tous les pêcheurs attendent depuis des mois : l'ouverture de la pêche dans les rivières de catégorie 1, soit pour les truites, aura lieu ce samedi au lever du jour. "Il a ceux qui pêchent au lancer avec des leurres et qui ont juste à préparer leur boîte", explique Jean-Claude Grenier, pêcheur et président de la PPMA, l'association de pêche de Saint-Martin-de-Londres (Hérault). "Et puis il y a ceux qui pêchent au 'toc' avec des appâts vivants, et ceux-là se préparent depuis au moins un mois ! Je pense que tout le monde sera debout bien avant le réveil ce samedi."

Pourtant, dans le panier à la fin de cette journée d'ouverture, il y aura probablement peu de truites. "Il y a un déficit hydrique, surtout en plaine, assure Jean-Claude Grenier. Les dernières pluies remontent à l'automne. Et plus les niveaux sont bas, plus les truites sont difficiles à pêcher car elles se cachent sous les berges."

Les eaux sont pourtant poissonneuses, il ne faut donc pas désespérer ! "Les niveaux d'eau étaient très hauts il y a quelques mois, ce qui favorise la reproduction des truites sauvages, poursuit le pêcheur. En plus de cela, nous avons fait un déversement de truites arc-en-ciel".

Jean-Claude Grenier ne désespère pas pour autant de voir la pluie arriver dans les prochains jours, ce qui fera remonter le niveau de l'eau. "Là, les truites seront de sortie", assure-t-il.