Tuffé, France

Au départ, il y a plus de 40 ans, les Tuffééries, c'était une petite fête de village avec quelques manèges, un peu de musique, et quelques crêpes. Aujourd'hui, c'est 120 bénévoles pour le week-end, plus de 600 kilos de frites, 60 fûts de bière et un budget pour cette année de 150.000 euros. Un rendez-vous qui attire près de 10.000 personnes.

Rencontre avec Jean-Pierre Royer, le président du comité des fêtes de Tuffé. Il est à la tête de l'association depuis 17 ans.

France Bleu Maine : Comment vous arrivez à faire venir des chanteurs comme Lio, Patrick Sébastien ou Amir ?

Jean-Pierre Royer : "En fait, c'est moins compliqué que ça ne l'était au début car aujourd'hui, j'ai quand même quelques contacts dans les maisons de production et je commence à connaître des gens dans ces productions. Je leur téléphone, j'ai leurs adresses et je m'arrange bien avec eux".

France Bleu Maine : Est-ce que vous savez déjà qui viendra à Tuffé en 2019 ?

Jean-Pierre Royer : "Et non, parce que d'une année sur l'autre, je suis obligé de voir comment va marcher la fête ce week-end, pour voir les dépenses et les recettes. En fait, j'attends que la fête passe, ensuite on fait les comptes avec le trésorier et on voit combien on a de budget pour l'année suivante, et du coup qui on peut solliciter. Je commence à démarcher les productions fin septembre début octobre. Cette année, c'est énorme, on a un budget de 150.000 euros. En caisse, on a à peu près la moitié de la fête. Et sur les jours qui précèdent la fête, on regarde le ciel avec inquiétude, car si il pleut, c'est beaucoup moins de monde, donc beaucoup moins d'argent pour l'édition suivante".

France Bleu Maine : Comment vous expliquez le succès des Tuffééries ?

Jean-Pierre Royer : "Ce qui fait notre force à Tuffé, c'est que les tarifs sont vraiment bas. Pour cette année, par exemple, vous pouvez voir le Collectif Métissé, Amir, un spectacle pyrotechnique pour 12 euros; huit euros même en pré-vente. Je voulais aussi que tout le monde puisse venir avec des enfants. Les enfants de moins de 12 ans ne payent pas. C'est ça qui fait notre force, c'est que le prix n'est pas élevé. Il faut aussi réunir tout le monde, toutes les générations".

France Bleu Maine : Est-ce que vous avez déjà des envies pour l'année prochaine, qui pourrait venir à Tuffé ?

Jean-Pierre Royer : "Oui, j'en ai, j'en ai... J'ai essayé cette année, mais je n'ai pas pu l'avoir car il ne faisait pas de tournée cet été. C'est une grande vedette aussi, alors on verra. Je ne dis pas qui c'est. C'est un monsieur, quand il passe à Antares, il fait toujours le plein et il plait beaucoup aux jeunes filles et aux dames ! "

On n'en saura pas plus sur cette vedette mystérieuse !

Jean-Pierre Royer, le président du comité des fêtes qui porte le tee-shirt "l'air de rien" avec une partie des bénévoles © Radio France - Christelle Caillot

Les Tuffééries en quelques chiffres :