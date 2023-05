Les Turcs du Puy-de-Dôme appelés aux urnes ce week-end pour l'élection présidentielle

Les électeurs turcs du Puy-de-Dôme sont appelés à voter ces 20 et 21 mai à Orcet , pour le second tour de l'élection présidentielle. C'est ce même bureau de vote qui a obtenu le plus de voix pro-Erdogan en Europe (90,8%) pour le premier tour, avec au total 4.526 votants.

ⓘ Publicité

C'est la première fois qu'un bureau de vote est installé à Orcet, en raison de la présence d'une forte communauté turque sur place. "C'est un très grand plaisir. Avant, les gens d'ici partaient à Lyon pour voter. C'était dur pour eux", se réjouit Hukundar Durand, coordinateur de l'élection à Orcet. Un stand de nourriture et de boissons était aussi installé pour l'occasion, "j'espère qu'on aura autant de monde pour le second tour", ajoute-t-il.

Ce qui est sûr, c'est qu'il y a foule dans la grande salle du parc Anatolia, transformée en bureau de vote. Les Turcs sont venus de toute l'Auvergne, et même d'un peu plus loin pour voter. "Je suis Française mais je suis Turque aussi", sourit Saziye. Cette maman a fait la route en famille depuis Rodez pour se rendre à Orcet, "c'est important, c'est notre pays natal et on les soutient."

Plus de 90% de votes pro-Erdogan au premier tour

Voter, c'est aussi essentiel pour Cuma, qui habite à 130 kilomètres, "c'est pour les Droits de l'Homme, comme on dit." Et ce record de voix pro-Erdogan ne l'étonne pas, "nous, d'ici, on voit qu'il a fait beaucoup de choses. Que ce soit les autoroutes, les ponts, les hôtels... quand on va en vacances, on le voit. C'est vrai que vu de l'extérieur, il est un peu dictateur, mais bon." Un avis partagé par Hukundar Durand, "quand mes parents m'expliquaient comment était la Turquie avant, c'était hallucinant. Quand on avait besoin de quelque chose à la pharmacie, on venait à 6h du matin, pour avoir, peut-être, nos médicaments le soir. Les hôpitaux, c'était pareil. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini."

Si Recep Tayyip Erdoğan est largement arrivé en tête des suffrages au premier tour à Orcet, ce n'est pas tout à fait le cas en Turquie. Le président sortant a obtenu 49% des voix, contre 45% pour son adversaire, le candidat Kemal Kılıçdaroglu. Le second tour aura lieu le 28 mai en Turquie.