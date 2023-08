Les Ukrainiens de Dijon mobilisés pour leur fête nationale, "on doit garder le moral"

Un an et demi après l’invasion de leur pays par la Russie, les Ukrainiens de Dijon célèbrent jeudi 24 août 2023 la fête nationale, le "jour de l'indépendance", 32 ans après la fin de l’URSS. Pour l'occasion, un "village ukrainien" est installé toute la journée dans le centre-ville de Dijon, Place François-Rude. Dans le même temps, la salle Devosge héberge une exposition d'artistes ukrainiens. Le tout est organisé par l’association "Ukraine-Dijon-Bourgogne". Les recettes et les dons serviront pour acheter et envoyer des médicaments - et des kits de secours en Ukraine.

Des camions partent toujours vers l'Ukraine

Depuis décembre 2022 , trois camions sont partis vers l'Ukraine. Il faut y ajouter d'autres convois plus petits, avec quelques centaines de kilos de matériel, comme des pansements, des médicaments, des produits médicaux, des fournitures scolaires. "Les dons diminuent, reconnait Tetiana Iablonska, présidente de l'association, qui compte aujourd'hui une trentaine de membres, les Dijonnais et les Bourguignons ont déjà beaucoup donné".

Le rythme des envois décroit, mais l'association Ukraine-Dijon-Bourgogne, qui a toujours besoin de dons, a également monté un partenariat avec d'autres associations, à Nice, Strasbourg ou Paris, pour partager les camions. Un nouvel envoi est prévu en septembre.

On trouve des vêtements ukrainiens, dont cette chemise brodée © Radio France - Adrien Beria

Une exposition de photos raconte la guerre, avec des clichés pris avant et après le début de l'invasion russe © Radio France - Adrien Beria

