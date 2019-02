Des ultras du PSG viennent en aide aux sans-abri

Chaque jeudi, un groupe d'ultras du club parisien sillonnent les rues de la capitale pour distribuer des repas chauds. Leur association s'appelle le C.U.P solidarité et existe depuis plus d'un an.

Paris, France

On connaît les ultras du PSG pour leurs chants et leurs tifos, moins pour leurs actions auprès des plus démunis. Chaque jeudi, été comme hiver, ils sont une vingtaine de supporters du CUP (Collectif Ultras Paris) à se retrouver vers 19 heures pour distribuer environ 200 repas chauds dans les rues de la capitale.

A quoi ressemble une maraude des ultras?

Certains sont habillés aux couleurs du club. Du rouge et du bleu sur leur parka, leur bonnet ou même leur voiture. D'autres, préfèrent laisser leur panoplie de supporters au vestiaire.

Arthur a 18 ans. Il a rejoint le CUP solidarité dès qu'il a pu, juste après avoir décroché son bac. "Je me suis demandé ce que la France faisait pour nous et je me suis dit que de mon côté je ne faisais rien pour ceux qui ont moins que moi, c'est pour ça que j'ai rejoint les maraudes", précise l'étudiant en chargeant des packs d'eau dans la voiture.

Leur association, le CUP solidarité, existe depuis plus d'un an

Sarah gère l'organisation de la maraude chaque jeudi: "Les ultras ont toujours eu des petites actions caritatives. On s'entraide beaucoup entre nous. C'est normal de le faire aussi pour les autres et de mettre à profit notre réseau de supporters de manière utile et intelligente."

Sur le terrain les joueurs doivent jouer collectif, nous aussi!", avance Ibrahim, un bénévole de 28 ans

Certains comme Alex, se sont même lancé le défi de "faire le grand chelem", c'est à dire de participer à toutes les maraudes. "Je fais tous les déplacements du PSG, pourquoi pas je serais pas sur le terrain chaque jeudi?", explique-t-il avec une once de fierté.

Leur passion pour le football, leur permet également d'engager facilement la conversation avec les sans-abri. "On les tient au courant des scores chaque semaine", raconte un bénévole.

L'esprit d'équipe

Si tous les ultras ne participent pas aux maraudes, la tribune d'Auteuil est régulièrement mise à contribution. "Les ultras nous connaissent, on passe régulièrement aux abords du Parc des princes avec une tirelire. L'argent récolté nous aide à financer les paniers repas", détaille Sarah.