Les Ultras parisiens demandent au PSG de continuer à jouer ses matchs au Parc des Princes

Dans un communiqué publié ce vendredi, le Collectif Ultras Paris demande au PSG de jouer ses matchs au Parc des Princes. Une requête qui fait suite à l'hésitation de la direction du club parisien de jouer les matchs au Stade de France

Le Parc des Princes : "maison" du PSG

Les ultras parisiens expliquent qu''ils ne pensaient "pas devoir mener une nouvelle fois le combat pour que le PSG, notre club, demeure au Parc des Princes, sa maison...".

Ils ajoutent que "c'est au Parc que l'histoire s'écrit !" et que "la place du PSG est au Parc !", qualifiant un éventuel départ d'"incompréhensible" d'autant plus que "des projets d'agrandissement" seraient "dans les cartons".

Un appel à la mairie de Paris

Les Ultras expliquent qu'ils n'ont "jamais considéré" la mairie de Paris "comme un partenaire sincère du club, ni comme un soutien de ses amoureux".

Le collectif lui demande tout de même d'éviter toute opération immobilière en cas de cession et que "le naming ne soit jamais à l'ordre du jour".

"Rendre le Parc aux vrais passionnés"

Il explique également que le "stade peut être agrandi " et que cela permettrait de "mettre un frein à l'insupportable spéculation sur le prix des places via Ticketplace " et de "rendre le Parc aux vrais passionnés".

Les ultras parisiens affirment "vouloir mettre tout en oeuvre pour défendre notre conviction", tout en précisant qu'ils se battront de toutes leurs "forces pour que le PSG reste au Parc".