Les un an du confinement, retour avec quelques belles initiatives en Bretagne

Retour un an en arrière ! Pour marquer cette date du premier confinement en France, nous avions envie de faire un focus sur les belles initiatives lancées durant cette période de cloisonnement. Vous avez été inventifs pour garder et surtout créer le lien avec vos familles, voisins, amis, pour soutenir, pour aider les plus isolés et nos héros du quotidien, infirmières, médecins, pompiers, caissières,... toutes ces personnes qui ont poursuivi leur travail pour vous permettre de vivre au mieux le confinement et prendre en charge votre santé en région Bretagne.

Le flashmob du Samu de Brest pour remercier pour les applaudissements, les messages et les dons aux soignants

Ils sont en première ligne, mais prennent le temps de remercier ceux qui pensent à eux ! Les équipes du Samu du Finistère ont mis en ligne une vidéo sur Youtube, pour remercier les donateurs qui leurs ont offert des choses pendant cette épidémie de Coronavirus. Ils évoquent "les restaurateurs, artisans, commerces, particuliers" qui ont pensé à eux.

5.000 iris bleus cueillis pour les hôpitaux et les Ehpad du pays de Redon

Le Tropical Parc de Saint-Jacut-les-Pins (Morbihan) est fermé au public depuis le début du confinement, donc aucun promeneur ne peut profiter des iris bleus hollandais qui sont en pleine floraison. C'est pourquoi l'association sportive Tikentrail, spécialiste de courses nature, a décidé de venir les cueillir pour en faire profiter aux résident.e.s, patient.e.s et personnels des hôpitaux et Ehpad du pays de Redon.

La chorale virtuelle des enfants de Corps-Nuds chante pour les soignants

Une enseignante de Corps-Nuds en Ille-et-Vilaine a proposé à ses élèves d'adapter les paroles d'une chanson d'Henri Dès pour rendre hommage aux soignants.

La championne du monde de far breton livre hôpitaux et Ehpads gratuitement

C'est en voyant la page Facebook "Krampouz Heros" que Claudie Le Doaré, assistante maternelle et championne du monde de far breton, a eu une idée. "Je me suis dit : moi je ne sais pas faire de masques, mais je sais faire du far !", explique la Landernéenne.

Un tournoi de foot en ligne pour soutenir les Ehpad avec les Ultras Brestois

Un tournoi de foot en ligne est organisé afin de récolter des dons pour les Ehpad avec les Ultras du Stade Brestois sur consoles pour faire œuvre de solidarité.

A Saint-Brieuc, des crieurs délivrent vos messages pour vos proches

Des crieurs briochins sortent le nez dehors pour délivrer les messages que vous ne pouvez pas donner de vive voix à vos proches. Des lettres, des chansons, des poèmes, ou encore des danses, ils ne reculent devant rien !

A Rennes, des paniers repas suspendus pour les plus démunis

"Si tu peux, tu mets, si tu ne peux pas, tu prends !" C'est en ces mots très simples qu'on explique le mieux l'initiative des paniers suspendus. Alors que le confinement dure depuis plus d'un mois, les plus vulnérables éprouvent des difficultés à se nourrir et à se procurer des produits d'hygiène.

Un "arbre à masques" en tissu en libre-service dans le Finistère

A Plomodiern (Finistère). Une habitante propose des masques en tissu en libre-service. Elle renouvelle le stock chaque jour.

Le cycliste Warren Barguil lance une cagnotte pour les soignants

Le cycliste breton Warren Barguil est bien décidé à se rendre utile pendant la période de confinement. Après avoir proposé de faire des livraisons de courses dans le pays de Lorient, le sportif vient de lancer une cagnotte en ligne...

Les animateurs de France Bleu Breizh Izel rendent hommage "A nos héros du quotidien"

Quand les animateurs de France Bleu Breizh Izel rendent hommage "A nos héros du quotidien", comme le dit le titre de la chanson de Soprano.

Pour Pâques des Bretons s'organisent pour livrer des œufs aux résidents d'un Ehpad

Des habitants d'Elliant (Finistère) ont préparé et décoré cent œufs de Pâques pour les offrir aux résidents de l'Ehpad de la commune. Une façon de dire aux aînés qu'on ne les oublie pas pendant cette période et pendant ce week-end de fête.

Ces petits Bretons ont mis des poissons d'avril sur les boîtes aux lettres des voisins

Comment garder du lien malgré le confinement ? Pourquoi pas en respectant la tradition du 1er avril ! Dans le sud Finistère, deux enfants ont eu l'idée d'aller accrocher des poissons d'avril sur les boîtes aux lettres des maisons toutes proches.