Les un an du confinement, retour avec quelques belles initiatives dans les Pays de la Loire

Retour un an en arrière ! Pour marquer cette date du premier confinement en France, nous avions envie de faire un focus sur les belles initiatives lancées durant cette période de cloisonnement. Vous avez été inventifs pour garder et surtout créer le lien avec vos familles, voisins, amis, pour soutenir, pour aider les plus isolés et nos héros du quotidien, infirmières, médecins, pompiers, caissières,... toutes ces personnes qui ont poursuivi leur travail pour vous permettre de vivre au mieux le confinement et prendre en charge votre santé dans les Pays de la Loire

Une ligne de vêtements en soutien aux soignants

Christophe Noris est le créateur du site internet lalignenantaise.fr. Le 26 mai dernier, il décide de lancer en association avec le dessinateur Nantais Mathieu Haas, une vente solidaire de tee-shirts au profit du fonds de dotation du CHU de Nantes.

Un site internet pour mettre en relation commerçants et habitants de l'Île de Noirmoutier

Hadrien Gautrot est un jeune homme âgé de 25 ans résidant Noirmoutier-en-l'Île, étudiant à Science Po Paris. Il a décidé de mettre son temps libre dû au confinement à contribution pour faciliter la mise en relation entre les commerçants et habitants des 4 communes se trouvant sur l'Île de Noirmoutier en Vendée.

Vidéo - La chanson des gens chez eux

C'est la chanson du confinement. Le Nantais Eric Tessier, 52 ans, leader du groupe Eric et les Berniques vient de sortir une parodie sur l'air de la "ballade des gens heureux" de Gérard Lenorman. Sa chanson s'appelle "la ballade des gens chez eux".

Loire-Atlantique : Pour le 1er mai, 32.000 brins de muguet offerts dans les Ehpad

32.000 brins de muguet vont être offerts dans les Ehpad de Loire-Atlantique. Les premiers ont été livrés ce mercredi. "Il s'agit d'offrir un peu de réconfort aux résidents et aux personnels des Ehpad" précise le Département.

La vente aux enchères du handballeur nantais Cyril Dumoulin permet de récolter 333.525 euros

"Je pensais seulement récolter quelques milliers euros", reconnait le portier de l'équipe de France de handball. Finalement, l'engouement a été énorme. "Cela a pris des proportions démentielles. J'ai été marqué par cette mobilisation", affirme le champion du monde 2015. Au total, 333.525 euros ont été récoltés.

VIDEO - Les seniors de la résidence autonomie de Mayenne donnent un concert confiné

A la résidence autonomie de Mayenne, les seniors ont donné un concert depuis leur balcon ce dimanche 26 avril. L'idée vient d'une professeure du Conservatoire de Mayenne qui vient habituellement les faire chanter.

Un défi sportif et solidaire : 12h de sport en aide aux enfants malades

12h de sport pour la bonne cause : soutenir l'association Onco Plein Air située aux Sables d'Olonne. Une association ayant pour objectif d'améliorer la qualité de vie des enfants soignés pour un cancer ou une leucémie au CHU de Nantes et d'Angers.

Des chefs restaurateurs cuisinent pour les SDF

Dix restaurateurs de Saint-Nazaire ont répondu à l'appel de l'association Le Carillon. Objectif : cuisiner pour les sans-abris, et les aider à prendre des forces face à un virus redoutable pour les plus vulnérables.

Des cadeaux et des petits mots pour les soignants mayennais

Des gâteaux, des chocolats, des concerts et des applaudissements, chaque soir pour les soignants, les Mayennais continuent de montrer leur reconnaissance.

Des habitants de Carquefou dansent le madison en soutien aux soignants

Tous les soirs à 20 heures, une vingtaine d'habitants de Carquefou, près de Nantes, sortent de leur maison pour danser le madison en hommage au personnel soignant et à tous les "héros du quotidien".

Le Stade Lavallois lance une cagnotte pour le personnel de l'hôpital de Laval

Les joueurs et les entraîneurs du Stade Lavallois ont décidé de se mobiliser en mettant en place une cagnotte solidaire au profit du personnel soignant du centre hospitalier de Laval.

Dans ma zone - une initiative originale pour ne pas oublier les commerces locaux

Ne pas oublier les commerçants locaux en cette période de confinement, voilà l'idée de Julien Sénéchal. Le Manceau raconte : "Lorsque le confinement a démarré, j'ai eu vraiment mal au cœur de voir tous les commerces fermés". Alors, pour ne pas les oublier, il a créé une série de vidéos sur sa page Facebook.

Près de Nantes, jeunes et inactifs font les courses pour les plus fragiles

A Saint-Sébastien-sur-Loire, près de Nantes, l’association d’entraide de proximité « Allo Sébastien » voit son activité exploser. Elle fait gratuitement les courses des personnes âgées isolées.

Envoyez en vidéo ou par écrit votre "petite pensée" à la personne âgée que vous aimez !

Nous connaissons tous une, ou plusieurs, personnes âgées seules chez elles, en maison de retraite ou en EHPAD. Et nous avons forcément quelques messages d'amour, de réconfort, de "petites pensées" à leur adresser.