Les un an du confinement, retour sur vos belles initiatives en Auvergne

Retour un an en arrière ! Pour marquer cette date du premier confinement en France, nous avions envie de faire un focus sur les belles initiatives lancées durant cette période de cloisonnement. Vous avez été inventifs pour garder et surtout créer le lien avec vos familles, voisins, amis, pour soutenir, pour aider les plus isolés et nos héros du quotidien, infirmières, médecins, pompiers, caissières,... toutes ces personnes qui ont poursuivi leur travail pour vous permettre de vivre au mieux le confinement et prendre en charge votre santé Auvergne.

Des chinois installés en Auvergne se mobilisent pour aider leur pays face à l'épidémie de coronavirus

Des anciens étudiants chinois à Clermont ont collecté masques, lunettes et vêtements de protection, afin de les envoyer en Chine. Ils ont créé une association Aider-Aimer.

Des anciens piliers de rugby en première ligne contre le Covid-19

Philippe Marocco et Davit Zirakashvili, anciens rugbymen de l'ASM Clermont, ont décidé de plaquer le Covid-19. Un nouveau défi après leur carrière sportive.

Une entreprise clermontoise lance le premier masque ventilé en France

C'est inédit en France. L'entreprise clermontoise OC Médical a lancé le premier masque FFP2 ventilé et connecté ! La société souhaite le développer en France.

Des masques homologués, 100% puydômois, imaginés par une entreprise de nettoyage

Dans le Puy-de-Dôme, l'entreprise Saura Propreté, société de nettoyage, a décidé de fabriquer elle-même des masques 100% locaux pour ses salariés et ses clients.

Le side-car solidaire de Luke Raynaud sillonne les routes du Puy-de-Dôme

Luke Raynaud, un barista ambulant (un spécialiste du café) âgé de 31 ans, originaire de Joze dans le Puy-de-Dôme. Après s'être lancé dans un projet de Foot-Truck, Luke a donc changé de monture pour sillonner les routes avec son side-car solidaire.

Drive fermier et entraide solidaire

Atout-producteurs est une association née d'une réflexion entre producteurs et consommateurs locaux dans un contexte sanitaire particulier. Lancé au printemps 2020 autour de Billom par un collectif de huit producteurs proposant un service de livraisons de paniers en direct chaque vendredi, afin de répondre aux besoins de consommateurs en plein confinement.

L'épicerie solidaire des Cézeaux distribue des paniers alimentaires aux étudiants

La Fédération des Etudiants d'Auvergne gère la distribution de paniers alimentaires gratuits aux étudiants en difficulté.

Dans l'Allier, Valérie chante pour les couturières solidaires qui fabriquent des masques

Un joli grain de voix et des paroles qui sonnent juste. Avec sa chanson pour "ses amies couturières", Valérie a fait le buzz sur internet. Cette intermittente du spectacle a voulu rendre hommage à toutes celles qui cousent des masques. Touchées par la démarche, elles ont été nombreuses à la remercier.

600 repas solidaires fournis au Secours Populaire du Puy-de-Dôme

Le Secours Populaire du Puy-de-Dôme avait lancé un appel à l'aide. L'association, qui accueille toujours plus de familles démunies, a reçu le don de quatre cuisiniers clermontois qui lui ont offert 600 repas.

Un Ehpad très solidaire dans le Cantal

Le personnel de l''Ehpad la "Résidence de la Cère" à Arpajon-sur-Cère, dans le Cantal, s'est confiné avec les résidents de cette maison de retraite. Les salariés volontaires entendaient ainsi mieux protéger les personnes âgées du Covid-19.

Le groupe auvergnat Wazoo en direct sur le Facebook de France Bleu Pays d'Auvergne

A l'occasion de la sortie de leur 6e album "Agriculteurs", Kevin et Jeff de Wazoo étaient en direct sur la page Facebook de France Bleu Pays d'Auvergne pour un message de soutien et d'hommage à celles et ceux qui restent en première ligne face au coronavirus.

La Réserve communale de sécurité civile organise la solidarité au Vernet dans l'Allier

Activée pour la première fois depuis sa création il y a quatre ans, la Réserve communale de sécurité civile organise la solidarité dans la commune du Vernet, à côté de Vichy.