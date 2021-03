Un an de Covid, retour sur vos belles initiatives en Bourgogne-Franche-Comté

Retour un an en arrière ! Pour marquer cette date du premier confinement en France, nous avions envie de faire un focus sur les belles initiatives lancées durant cette période de cloisonnement. Vous avez été inventifs pour garder et surtout créer le lien avec vos familles, voisins, amis, pour soutenir, pour aider les plus isolés et nos héros du quotidien, infirmières, médecins, pompiers, caissières,... toutes ces personnes qui ont poursuivi leur travail pour vous permettre de vivre au mieux le confinement et prendre en charge votre santé en Bourgogne-Franche-Comté.

Un accordéoniste au service des Ephad

On ne présente plus Dany Moureaux, l'accordéoniste franc-comtois qui a fait les beaux jours de l'émission "L'amour est dans le pré". Pendant le confinement, Dany au grand cœur va jouer sous les fenêtres des résidents des EHPAD.

Un ours en peluche géant pour garder le lien et le sourire

Catherine Monnier, jeune habitante du Doubs a décidé de positiver le confinement : avec l'aide d'un ours en peluche d'un mètre vingt prénomé Aki, elle a crée une page Facebook anti-sinistrose avec l'aide de son compagnon.

Des repas pour remercier les héros du quotidien

Le lycée professionnel de Delle, dans le Territoire de Belfort, prête ses cuisines aux chefs terrifortains pour un défi de taille : livrer 500 repas aux héros du quotidien de l'hopital de Trévenans, les gendarmes, caissières... tout ceux qui oeuvrent pour les malades et les confinés.

L'orchestre Victor Hugo joue pour les personnes âgées

Pour rompre l'isolement des personnes âgées confinées dans les résidences autonomie du Doubs, des musiciens de l'orchestre Victor Hugo et du conservatoire régional de Franche-Comté s'invitent sous les fenêtres pour des mini-concerts.

Des élèves composent une chanson

Dans le Doubs, un directeur d'école maintient le lien avec ses élèves en leur proposant d'écrire et d'enregistrer une chanson sur le Covid-19, le confinement et en hommage aux personnes qui mettent leur vie en danger pour eux.

Pour rire du confinement, la Bourguignonne Marion Creusvaux et le Lotois Julien Pestel régalent les internautes

En Bourgogne, les comédiens Marion Creusvaux et Julien Pestel ont choisi de détourner sur internet des grandes scènes du cinéma, pour s'amuser du confinement. Des doublages enregistrés à la maison et un humour bien vu, qui séduit sur Twitter et Instagram.

Pendant le confinement, "France Bleu Bourgogne tape l'incruste", le 1er podcast sur la vie à Dijon

France Bleu Bourgogne a eu envie de voir comment se passe le confinement à Dijon. Autour de la table: des dijonnais, leur expérience du moment et leur bonne humeur ! Toujours !