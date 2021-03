Les un an du confinement, retour sur vos belles initiatives en Centre-Val de Loire

Retour un an en arrière ! Pour marquer cette date du premier confinement en France, nous avions envie de faire un focus sur les belles initiatives lancées durant cette période de cloisonnement. Vous avez été inventifs pour garder et surtout créer le lien avec vos familles, voisins, amis, pour soutenir, pour aider les plus isolés et nos héros du quotidien, infirmières, médecins, pompiers, caissières,... toutes ces personnes qui ont poursuivi leur travail pour vous permettre de vivre au mieux le confinement et prendre en charge votre santé dans la région Centre-Val de Loire.

Le ténor Luca de Bernardi chante des airs d'opéra à son balcon de la rue Bannier à Orléans

La solidarité contre le Covid-19 est aussi numérique en Berry !

Des milliers de possesseurs d'imprimantes 3D ont fabriqué près d'un million de visières de protection en France pour les soignants, mais aussi les enseignants, les entreprises et les commerces. Dans l'Indre, c'est le LaboMotive de St Maur qui a orchestré cette solidarité !

Un Noël solidaire pour les sans abris berrichons

L'idée est toute simple : dans une boîte à chaussure, il suffit de glisser "un truc chaud", un pull ou une écharpe par exemple, "un truc bon" - des chocolats, des bonbons, un produit d'hygiène ou de beauté, un petit mot sympa et un produit loisirs, comme un livre ou un jeu de cartes.

40 000 euros pour les producteurs locaux : le Drive Solidaire 36 a cartonné !

Le drive solidaire lancé par l'Agence d'attractivité de l'Indre a trouvé son public. L'initiative a généré près de 40 000 euros de chiffre d'affaires pour les producteurs locaux.

"Tours solidaire" : pour venir en aide aux personnes isolées, la municipalité de Tours lance un numéro vert

Un numéro vert "Tours solidaire" afin de venir en aide aux personnes les plus isolées lors de la crise sanitaire, joignable du lundi au vendredi et qui met en relation des bénévoles et des personnes dans le besoin.

Une opération congés-solidaires rapporte 17.000 euros pour offrir du bien-être aux soignants du CHRU de Tours

Un beau geste de plusieurs centaines de salariés de l'Urssaf et de la Carsat en région Centre-Val de Loire. Ils ont offert des RTT, qui, une fois converties en argent, ont permis de réunir plus de 72.000 euros pour les soignants mobilisés pendant la pandémie. 17.000 euros sont revenus au CHRU de Tours.

Vente aux enchères solidaire d'objets de sportifs de la région Centre-Val de Loire

124 sportifs ayant vécu ou joué dans la région Ventre-Val de Loire ont proposé des lots pour une vente aux enchères sur internet. Objectif : récolter de l'argent pour l'hôpital d'Orléans et pour l'association Les Mains Tendues.

60.000 litres de gel hydroalcoolique fabriqués en Centre-Val de Loire

France Chimie a fabriqué 60.000 litres de gel hydroalcoolique en région Centre-Val de Loire. Une aide très précieuse notamment pour protéger le personnel soignant dans les Ehpad et les hôpitaux.

Le message de Maria Bodin, alias Vincent Dubois "Laisse ta mobylette au garage !" diffusé sur la page Facebook de France Bleu Orléans

En Touraine, un bus vient en aide aux créateurs d'entreprises bousculés par le Covid

Hausse du chômage, intérim qui dégringole, entreprise qui n'y arrivent plus, un contexte économique et social très compliqué. En Touraine, un bus de la création d'entreprise parcours le territoire pour venir en aide aux entrepreneurs.

Le courant passe entre les agents d'Enedis et les soignants de la région Centre-Val de Loire

Equipés d'imprimantes 3D, des agents volontaires d'Enedis dans le Cher se sont lancés dans la fabrication de "visières de la solidarité" pour les personnels soignants du département.

Des tournées solidaires-confinement organisées par la ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle

La ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle, dans le Loiret, en lien avec les Maisons pour tous de la commune, à organisé des tournées solidaires-confinement pour aller à la rencontre des habitants et les aider.

Déjà 5.000 chèques solidaires vendus pour soutenir le commerce orléanais

L'association les Vitrines d'Orléans avait lancé une opération " chèques solidaires" pour soutenir les commerces orléanais et les aider à refaire un peu de trésorerie après 2 mois de confinement. Plus de 5.000 chèques ont été vendus soit 100.000 euros de dépenses garantis.