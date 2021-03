Les un an du confinement, retour sur vos belles initiatives en Auvergne-Rhône-Alpes

17 mars 2020, une date qui aura changé nos vies. On ferme les portes et on attend, mais pas que ! Très vite des projets voient le jour, très vite le besoin d’aider l’autre fait son chemin ; initiatives, solidarité, insolite, retour sur…

17 mars 2020, 17 mars 2021, un an déjà ! Un an de débrouille, un an où nos héros du quotidien ont tout fait pour nous rendre une vie plus facile ou moins douloureuse. Il y a aussi ces anonymes, ces artistes, et ceux qui nous ont fait rire, ceux qui souhaitent construire un monde meilleur. Pour toutes ces personnes et pour vous, voici une sélection de quelques initiatives.

Confinés, les artistes savoyards et haut-savoyards redoublent d’imagination pour nous faire partager leur passion

Même confinés, les artistes savoyards ont continué à composer, créer, reprendre, personnaliser, et surtout partager ! Une jeune chanteuse talentueuse de St Julien en Genevois, une famille d'artistes à La Chapelle Blanche ou encore une compagnie de danse de Barberaz, découvrez notre dossier spécial les artistes savoyards.

A lire et écouter - Les artistes savoyards et haut-savoyards, confinés et solidaires

Insolite : un skieur dévale une pente en freeride dans son salon !

Le confinement amène certains à faire preuve de créativité. Philipp Klein Herrero, âgé de 28 ans, avait sans doute les pieds qui le chatouillaient. Il a donc décidé d'organiser une session freeride à la maison, sur le parquet de son salon.

Angélique et Florian développent l'application "The Source App" pour connecter producteurs et consommateurs

Angélique Mahamat a passé le premier confinement dans le sud-Drôme à la recherche de producteurs en circuits courts. C'est avec Florian Giroud, petit fils de viticulteur, qu'Angélique se lance dans le projet d'une application répondant aux attentes des consommateurs et des producteurs.

Insolite : un marathon autour de son lit

Le confinement pousse l'imagination des sportifs au maximum. Saint-Étienne a désormais aussi sa championne du 42,2km confiné : Candice Rousset, 24 ans, a couru un marathon... autour de son lit !

La jeune stéphanoise ajoute son "marathon autour du lit" à la liste des records insolites établis pendant le confinement - Candice Rousset