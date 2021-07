20% de hausse des interventions de secours dans les Alpes-Maritimes, qu'est ce "l'effet de rattrapage"?

Pour les services de secours, la saison estivale est le moment d'un surplus d'activité. Dans les Alpes-Maritimes, le déconfinement a accentué le phénomène. Les pompiers appellent ça une "effet de rattrapage", ça veut dire en quelque sorte que les azuréens rattrapent "un peu trop fort le temps perdu". Les habitants confinés se lâchent et oublient quelque peu toute prudence. En témoigne cette hausse de 20% des interventions de secours à la personne. Cette hausse des interventions de secours à la personne s'est déjà produite juste après le 1er confinement en 2020 mais cette année elle intervient plus tôt dans la saison.

Cette hausse suit exactement les étapes du confinement

Le commandant Xavier Wiik est adjoint au chef du groupement fonctionnel de la coordination opérationnelle du SDIS 06. Il a vu arriver cette hausse lentement mais sûrement. C'est "un phénomène que nous avons constaté à partir du début du mois de juin. Lorsque le couvre feu a été repoussé à 23 heures, c'est une première vague d'augmentation du secours à personne. Ce phénomène s'est amplifié au fil du mois puisque nous sommes passés sur environ 250 interventions par jour sur le premier trimestre 2021, à quasiment 400 certains jours de la fin du mois de juin. Vous avez une hausse de l'accidentologie, car la fréquentation des routes, notamment en période nocturne, a été repoussée progressivement dans le mois." La hausse de 20% elle s'est vérifiée à la sortie des confinements de 2021 et de 2020. CE qui signifie que la sollicitation des secours est en nette augmentation depuis 2019.

La faute à un relâchement général?

"_Il s'agit essentiellement de secours à personne_, des malaises sur la voie publique, des chutes. Parfois ce sont des personnes qui ont un petit peu trop fait la fête et qui ne se sentent pas bien après. Le phénomène est principalement sur la bande littorale, de Menton jusqu'à Théoule. En fait, partout où il y a une vie qui a repris dans les bars, dans les restaurants, sur la voie publique". Et puis l'été on vit plus tard et avec le couvre feu terminé il y a plus de conduite nocturne et donc mécaniquement plus accidents.

Entre une période de liberté qui s'est ouverte depuis quelques semaines et l'hypothèse très vague d'une rentrée compliquée les gens se lâchent et plus sûrement ils se relâchent. Mais l'alcool n'est à pas le seul responsable, et les services de secours comme les services de police n'ont pas noté un rôle décisif de l'alcool dans ce rebond des demandes d'interventions.

Les Services du SDIS feront un retour d'expérience de ces appels pour leur permettre de mieux adapter leurs effectifs à l'avenir. En attendant selon le commandant Wiik, les besoins en hommes et en matériels sont dors et déjà anticipés pour l'été. Malgré l'afflux annoncé de touristes sur la côte d'Azur les pompiers ont l'habitude des missions estivales comme la couverture d'événements majeurs comme le festival de Cannes ou le Nice Jazz festival, tout en assurant des missions de surveillance nautique ou encore la surveillance des feux de forêts.