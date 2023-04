Les urgences de l'hôpital d'Ambert de nouveau fermées ce samedi, faute de médecin

Les urgences de l'hôpital d'Ambert seront de nouveau fermées ce samedi, ainsi que lundi 1er mai toute la journée. Il n'y aura pas d'accueil physique, uniquement un véhicule du SMUR pour la prise en charge des urgences. Il manque des médecins intérimaires, difficiles à recruter depuis l'entrée en vigueur de la loi Rist qui plafonne le montant de leurs gardes. C'est pourquoi le seul médecin en poste aux urgences d'Ambert ne sera pas présent à l'accueil.

Samedi, ce sera la cinquième fermeture depuis début avril. "Je suis de Saint-Pierre-la-Bourlhonne mais je ne voudrais pas que ça se ferme car cela nous dégage bien si on a un malaise", s'inquiète Monique, retraitée. Isabelle aussi l'avoue : la distance lui fait peur. "Après c'est les urgences de Clermont, Issoire, et ça fait beaucoup plus loin surtout en hiver."

À Ambert, les urgences représentent 30 à 40 passages par jour, avec trop peu de médecins. Il y en a une douzaine, au total, sur le centre, au lieu de trente. Seulement cinq d'entre eux sont titulaires. Difficile d'attirer des médecins sur le territoire ambertois, encore plus avec la loi Rist depuis début avril.

"Nous avons la certitude d'un maintien du service des urgences"

Pour autant, Frédéric Verne, représentant CGT de l'hôpital d'Ambert, relativise : "C'est inadmissible, évidemment, mais le seul point positif qu'on peut avoir c'est que nous avons la certitude de la part de notre direction, y compris de l'ARS, d'un maintien du service des urgences." Le directeur délégué, Vincent Blanc, est même optimiste. Il pensait à pire, début avril. "Sur un mois de prise en charge, on aura fermé deux jours et deux nuits. On serait à 92,5% d'ouverture de nos services d'urgence. Pour moi, ce n'est pas un échec, c'est même plutôt une réussite."

Une situation observée de près par le maire d'Ambert, Guy Gorbinet. S'il trouve la situation encourageante, il n'en reste pas moins vigilant, surtout en ce moment. "On rentre dans une période où on a beaucoup d'activités sur notre territoire, avec des risques d'accident. C'est donc primordial pour nous que les urgences soient présentes. On sait aussi qu'un bon nombre de nos concitoyens n'ont pas de médecin traitant et quand il y a un problème dans la nuit, la seule possibilité c'est d'aller aux urgences." Guy Gorbinet l'assure : "Si ça doit perdurer, on est capable aussi de remettre nos baskets et descendre dans la rue en appel au gouvernement et à l'ARS, pour montrer que notre territoire est quand même très éloigné d'autres centres. Tout le monde est attaché à cet hôpital, et on le défendra jusqu'au bout. On en a besoin."

"Les habitants d'ici ont le droit d'être soignés comme ailleurs"

De son côté, Sylvie Obert-Monnet, représentante de l'Union Locale CGT dans le bassin d'Ambert, a un avis beaucoup plus tranché. Cette situation est inacceptable pour l'aide-soignante retraitée. "Je trouve juste que c'est dramatique, on est un territoire de 28 000 personnes avec des gens âgés. Il faut se rendre à Thiers ou à Clermont, et c'est 45 minutes à 1 heure 15." Celle qui a travaillé 40 ans à l'hôpital d'Ambert dénonce une dégringolade de l'hôpital public en milieu rural depuis plusieurs années. "On n'a plus de maternité, on n'a plus de bloc opératoire, on n'a plus de soins intensifs. Plus on en rogne, moins on en a. Les habitants d'ici, ils ont le droit d'être soignés comme ailleurs. Je veux juste que l'Etat arrête d'être rentable. La santé a un coût, mais la vie d'un individu n'a pas de prix", ajoute-t-elle.

L'accueil des urgences devrait être également fermé quelques jours à la fin du mois de mai. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet de l'hôpital d'Ambert . En attendant, en cas d'urgence, composez le 15.