Les urgences de l'hôpital d'Oloron fermées jusqu'à nouvel ordre

Stupeur ce vendredi à Oloron-Sainte-Marie, d'abord une rumeur puis une certitude : les urgences de l'hôpital vont fermer ce samedi soir, et ne plus rouvrir jusqu'à nouvel ordre. L'ARS l'explique par une pénurie de médecin urgentiste. Les représentants du personnel sont furieux.

Ce vendredi midi, alors que le personnel de l'hôpital d'Oloron manifestait pour protester contre la fermeture des Urgences pour 24 heures, les principaux intéressés ont appris une nouvelle plus grave encore : dès ce samedi soir, et pour une durée indéterminée, les Urgences resteront fermées. Le SMUR fonctionnera avec toujours avec un hélicoptère basé sur Oloron pour couvrir notamment les vallées et garantir la prise en charge des urgences vitales, mais sans accueil aux urgences d'Oloron les gens devront se rendre sur celles d'Orthez ou de Pau ou encore s'adresser aux médecins de garde après avoir appelé le 15.

Une incertitude pour la suite

Les dix-sept membres des urgences oloronaises – aides soignantes et infirmières – se retrouvent à devoir faire un choix : soit être redéployées sur Pau, soit faire valoir une autorisation spécifique d'absence. Avec les menaces qui pèsent aussi sur le service de cardiologie, le maire d'Oloron, Bernard Uthurry, redoute lui que ce soit à terme tout l'hôpital qui ferme. L'ARS justifie la situation en expliquant faire face à une très grosse pénurie de médecins dans les hôpitaux publics et ne plus avoir désormais d'autre solution que de fermer les services.