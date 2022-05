Les urgences de l'hôpital d'Oloron vont rouvrir dès ce mercredi annonce l'ARS

Les urgences de l'hôpital d'Oloron-Sainte-Marie ne devraient finalement rester fermées qu'un peu plus de 72 heures ! Après l'annonce surprise, vendredi midi, de leur fermeture jusqu'à nouvel ordre, la colère et l'abattement des personnels et des habitants, l'ARS de Nouvelle-Aquitaine annonce ce lundi soir dans un communiqué de presse que les urgences vont finalement pouvoir rouvrir dès ce mercredi 11 à 9 heures. "Grâce à la mobilisation de la direction et des équipes médicales et paramédicales en place, il a été possible de consolider les plannings de garde et garantir ainsi la sécurité des prises en charge aux urgences. Le SAU va donc pouvoir rouvrir, de manière pérenne", détaille le communiqué

Mobilisation maintenue

Nouveau rebondissement donc, mais qui n'est pas de nature à calmer les défenseurs des urgences et de l'hôpital d'Oloron. Le rassemblement – qui s'annonce très suivi – prévu ce mardi matin à partir de 9 heures devant la sous-préfecture est maintenu. Les représentants du personnel soulignent qu'il ne s'agit pour l'heure que de médecins remplaçants qui vont permettre d'assurer un effectif complet aux urgences jusqu'au 17, puis avec un urgentiste de moins pour terminer le mois. "C'est tout sauf pérenne".