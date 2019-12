Les urgences de l'hôpital de Saint-Calais seront fermées la nuit du réveillon

Dans un communiqué, le centre hospitalier de Saint-Calais (Sarthe) annonce qu'il ne peut assurer un fonctionnement 24h/24 ses urgences entre le 30 décembre 2019 et le 1er janvier 2020. Entre ces deux dates, le service sera donc fermé la nuit, de 19h à 9h.

Saint-Calais, France

C'est un nouvel exemple des difficultés du secteur de la santé en Sarthe : l'hôpital de Saint Calais annonce qu'il va devoir fermer ses urgences pour deux nuits consécutives, et notamment la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre. A partir du lundi 30 décembre 2019 9h jusqu’au mercredi 1er janvier 2020 9h, le service d’accueil des Urgences sera ouvert uniquement de 9h à 19h.

Impossible d'assurer la permanence des soins

"Actuellement, le Centre Hospitalier de Saint-Calais se trouve confronté à des problèmes de continuité et de permanence des soins", selon un communiqué transmis à la rédaction de France Bleu Maine. " [...] Il s’avère impossible de garantir la continuité et la sécurité des soins 24h/24 en cette fin du mois de décembre".

"De 19h à 9h, une infirmière et une aide-soignante seront présentes pour accueillir les patients qui viendraient à se présenter aux Urgences et les réorienter avec la régulation du SAMU 72 en fonction de leur état de santé vers la réponse la plus adaptée", poursuit le communiqué.

A qui s'adresser en cas d'urgence ?

En cas d'urgence, le numéro à composer reste le 15. Pour les autres demandes, en dehors des heures d'ouvertures des cabinets médicaux, il faut appeler le 116 117, pour être éventuellement orienté vers une maison médicale de garde.