Les urgences de la clinique Bonnefon d'Alès devraient rouvrir 24h/24, 7 jours sur 7

C'est une victoire pour les salariés de la clinique Bonnefon d'Alès, mobilisés depuis des mois pour la réouverture des urgences. Le groupe Elsan auquel appartient l'établissement avait en décembre, annoncé en interne la fermeture de ces urgences le 20 juin. Entre temps, l'ARS l'agence régionale de santé lui avait rappelé ses devoirs sanitaires. Le groupe avait été autorisé, par dérogation, à maintenir ce service en journée jusqu'au 31 août. Ca sera finalement 24h/24, 7 jours sur 7 à très court terme. Christophe Rivenq, le premier adjoint au maire d'Alès, et président d'Alès en a eu la confirmation auprès de la direction de la clinique. "Pour ce faire, il faut encore finaliser le recrutement des médecins, les infirmier(e)s, aides-soignant(e)s pour satisfaire aux conditions réglementaires, confie-il sur France Bleu Gard Lozère. Tout le monde se met autour de la table pour trouver les praticiens nécessaires à cette ouverture. Nous avons eu des confirmations de médecins prêts à venir faire des vacations. C'est à la clinique de formaliser tout cela."

60.000 passages aux urgences à Alès

Pour l'élu, l'ouverture de ces urgences est une excellente nouvelle pour le bassin alésien. "C'est essentiel poursuit Christophe Rivenq, nous nous étions battus avec le maire Max Roustan pour avoir deux services d'urgence sur le territoire, le centre hospitalier et la clinique Bonnefon, pour pallier les besoins de la population. C'est une nécessité, nous avons une croissance démographique très importante avec un passage aux urgence proche de 60.000 par an si on additionne les deux structures. Deux établissements valent mieux qu'un pour assurer ce service public de la santé." La représentante de la CGT à la clinique Bonnefon, elle, attend de voir pour crier victoire.

