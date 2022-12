Les Urgences de Saint-Nazaire saturées : les bénévoles de la Protection Civile en renfort

La protection civile mandatée par la préfecture via l'Agence Régionale de Santé pour intervenir aux Urgences de l'hôpital de Saint-Nazaire depuis le 28 décembre et au minimum jusqu'au 6 janvier, c'est que l'heure est grave. C'est même une grande première pour la Cité Sanitaire.

190 passages quotidiens et une vingtaine de patients sur des brancards plusieurs jours

Jean-Pierre, bénévole depuis trois ans, a l'habitude des postes de secours dans les festival ou des maraudes dans les rues auprès des sans-abri. "Les Urgences de l'hôpital, c'est un milieu totalement inconnu pour moi. Mais on le voit, les soignants sont débordés et il n'y a pas de sous-tâche, chaque geste compte". Dans les couloirs des Urgences, les secouristes peuvent ainsi prendre les constantes, aider au tri des malades, apporter les repas ou aller chercher des brancards. "On a une formation aussi dans l'écoute psy, et on échange avec les patients, ça apporte un peu de sérénité, ça fait baisser les tensions qu'il peut y avoir".

Depuis une semaine, les Urgences sont au bord de l'explosion avec en moyenne 190 passages par jour et une vingtaine de patients qui attendent sur des brancards, parfois plusieurs nuits avant de pouvoir être transférés dans le bon service. Le directeur de l'hôpital de Saint-Nazaire, Julien Couvreur rappelle pourtant qu'il n'a fermé aucun lit et que le nombre de soignants dans son établissement reste très élevé. Force est de constater que cela ne suffit plus.

La faute à la grippe redoutable cette année, au covid aussi, "Nous avons une quarantaine de patients hospitalisés atteints du covid cette semaine", mais pas seulement. La fermeture de lits dans les autres structures, publics comme privé est une des causes selon le directeur. "Au total, 180 lits en soins de suite et réadaptation sont fermés dans le département de la Loire-Atlantique faute de personnels bien souvent". Résultat : pas de débouchés après les Urgences pour les patients, que ce soit pour des soins de suite ou un retour à domicile. La grève des médecins libéraux entamée en début de semaine n'arrange rien. Pas très optimiste, Julien Couvreur sait que la situation va rester critique encore plusieurs jours. "Le pic de la grippe est attendu pour mi-janvier, des lits avec la fin des vacances vont rouvrir aussi. Enfin, il faut l'espérer".

Et de répéter encore et encore le même message : "On ne vient pas aux Urgences pour une otite parce qu'on doit prendre l'avion le lendemain, ou pour un renouvellement d'ordonnance. Il faut rester citoyen, sinon on ne s'en sortira pas".