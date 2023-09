Les urgences de Saint-Tropez fermées la nuit pendant un mois !

La direction du Centre hospitalier de Saint-Tropez (Var) annonce que les urgences sont de nouveau contraintes de fermer la nuit, dès ce samedi 30 septembre. Mais cette fois la durée est exceptionnellement longue puisque les urgences ne rouvriront que le mardi 31 octobre.

La direction précise que "cette situation extrême, pour laquelle tout a été mis en œuvre afin de l’éviter, est liée à un manque de médecins urgentistes".

Avec ce "fonctionnement adapté", le service des urgences de Saint-Tropez ne pourra pas accueillir la population entre 18H30 et 7H30 le lendemain.

La direction ajoute que "le Service Mobile d’urgences et de réanimation (SMUR) régulé par le Centre 15 reste opérationnel. Les urgences vitales sont toujours prises en charge sur régulation du centre 15 ». Pour les urgences non vitales, les patients sont invités à se rendre chez leur médecin traitant ou à contacter les maisons de santé et les centres de soins non programmés.

Après la mort début septembre d'un touriste allemand qui attendu de longues heures aux urgences de Saint-Tropez, Françoise Dumont, sénatrice LR du Var, a selon nos confrères de Var-Matin écrit à Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la prévention, concernant " la situation alarmante des services d’urgence".