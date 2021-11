Les urgences du centre hospitalier de Pau en grève, une manifestation prévue ce jeudi

La CGT appelle à la mobilisation au centre hospitalier de Pau ce jeudi 25 novembre, pour un rassemblement à 10h30 devant le service des urgences afin de protester contre des conditions de travail détériorées et un épuisement des soignants face à un manque de moyens et d'effectifs. "Une situation invivable" explique Sandrine Baradat, la représentante CGT du personnel, qui raconte avoir été sollicitée par des soignants à bout et inquiets pour les semaines et les mois à venir.

Dans un contexte de cinquième vague épidémique de covid, et de retour des malades hivernales comme la bronchiolite ou la grippe, les soignants craignent de voir les patients à nouveaux affluer vers leurs services, eux qui sont déjà sous l'eau à cause de problèmes d'effectifs. La CGT parle d'un manque d'une trentaine de lits, dont une quinzaine en gériatrie.

En grève depuis quatre jours

Pour alerter sur ces problèmes, les urgences de l'hôpital sont en grève depuis dimanche dernier. Si le nombre de patients aux urgences n'a pas encore explosé, ceux-ci restent à présent plus longtemps, pour pallier également des manques dans d'autres services. Sauf qu'à effectif constant, impossible de prendre en charge les patients présents huit, douze ou même 24 heures d'affilée explique la CGT. "Je ne vois pas comment nos soignants peuvent se mobiliser plus" souffle Sandrine Baradat.

Une délégation a déjà été reçue par la direction de l'hôpital en début de semaine. Les revendications sur les heures supplémentaires ont été entendues et une réponse sera apportée, mais la CGT estime que cela est insuffisant si rien n'est fait sur les effectifs et le manque de lits.

La manifestation se tiendra à l'hôpital, devant le service des urgences. Une mobilisation à laquelle pourraient se joindre des opposants au pass sanitaire, pour à nouveau protester contre l'obligation vaccinale des soignants.