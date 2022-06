Les urgences du CHU de Grenoble en mode dégradé "au moins jusqu'à la fin de l'été" selon la directrice

A partir du lundi 27 juin, les urgences du CHU Grenoble Alpes fonctionneront en mode dégradé la nuit, de 20h à 8h. Vous devrez appeler le 15 obligatoirement avant de vous y rendre. Une situation qui va durer au "moins tout l'été" nous dit ce vendredi la directrice du CHU Monique Sorrentino.

Faute de médecins, les urgences du CHU Grenoble Alpes sont obligées de se réorganiser et vont fonctionner en mode dégradé la nuit, de 20h à 8h, à partir du lundi 27 juin. Pas de fermeture mais un appel au 15 obligatoire avant d'éventuellement vous déplacer, sauf en cas d'urgences vitales ou pédiatriques. Combien de temps cela va-t-il durer ? Y a-t-il des recrutements prévus ? Réponses de la directrice du CHU Grenoble Alpes, Monique Sorrentino, invitée du 6/9 de France Bleu Isère ce vendredi.

France Bleu Isère : Cette nouvelle organisation a été décidée à cause d'un manque de médecins. Pouvez-vous nous dire combien de personnels manquent aujourd'hui pour fonctionner normalement ?

Monique Sorrentino : Le système de santé ne s'est pas complètement remis de la crise covid donc on constate, tant dans la médecine de ville que dans les cliniques ou dans les hôpitaux, que nous n'avons pas récupéré notre niveau d'activité précédent et que nous devons faire face à beaucoup de demandes avec difficulté. Très ponctuellement, sur les urgentistes, nous avons un taux de postes vacants de 33 %, ce qui donne sur le CHU de Grenoble 23 urgentistes qu'on cherche à recruter sur un besoin de 70. Ça fait plusieurs mois que nous sommes dans ces difficultés-là, chez nous, mais aussi dans les services d'urgence des cliniques privées et qu'on tient. Ça fait dix mois qu'on arrive à fonctionner mais là, on a une nouvelle dégradation de nos effectifs qui fait qu'on est obligé de passer en fonctionnement adapté. Mais c'est organisé et, de toutes les façons, toutes les urgences vitales restent complètement prises en charge, il ne faut pas être inquiet sur ce sujet.

Vous parlez bien d'adaptation et pas de fermeture évidemment des urgences...

Tous les services d'urgences restent ouverts H24. Il y a des patients, il y a des médecins, il y a des infirmières qui font tourner ces services d'urgence. Là, en fait, on accélère un mouvement qu'on avait déjà mis en place : essayer de réorienter des patients qui, spontanément, se présentent aux urgences vers tout un tas d'autres dispositifs. Et là, il faut vraiment remercier tous les travaux qui sont faits dans le secteur de la médecine de ville ambulatoire, avec les médecins et les infirmières mais aussi les pharmaciens qui organisent des maisons médicales de garde, des prises en charge qui permettent d'assurer la continuité des soins mais dans un système qui est tendu un peu partout.

C'est aussi un changement de réflexes finalement, dire aux patients éventuels de ne pas forcément aller aux urgences directement, mais d'essayer de voir avec le médecin en journée ou le Samu s'il y a un problème ?

Absolument, le médecin en journée et les structures de garde qui existent en ville. Il y a des maisons médicales de garde, il y a des secteurs de garde avec des médecins qui s'engagent sur la permanence de soins jusqu'à minuit. Et ensuite, effectivement, au lieu de venir systématiquement aux urgences, téléphonez d'abord au 15 qui orientera vraiment la demande pour qu'on arrive à préserver nos équipes. Je crois que le message fort aussi, c'est de dire que les professionnels de santé sont extrêmement mobilisés. Ils l'ont été pendant le covid, ils l'étaient avant, ils le sont encore aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on ne s'est pas encore remis de la crise et qu'il faut qu'on préserve les équipes qui sont encore là et qui assurent une qualité de prise en charge vraiment excellente.

Et cette organisation, c'est à partir de la semaine prochaine, mais pour combien de temps ? L'été au moins ?

Je ne pense pas qu'on arrivera durant l'été à faire mieux. Il faut savoir que tous les étés, indépendamment de la crise actuelle que nous vivons, c'est toujours un peu plus difficile parce que d'une part, on doit donner des congés à nos personnels et nous y tenons, et par ailleurs, on attend l'arrivée des nouveaux recrutés des écoles d'infirmières. On va essayer de les faire arriver pendant l'été mais ils arrivent plus massivement en septembre, donc on aura une plus grande souplesse à ce moment-là. Et ensuite, au niveau des personnels médicaux, on a des perspectives de recrutement, on sait qu'on arrivera à recruter beaucoup plus de monde si globalement, tout se remet bien en place dans l'ensemble du système de santé. Là, on a des lits fermés donc c'est difficile puisque les patients restent plus longtemps aux urgences en attendant un lit d'hospitalisation et ça fait qu'on a des services d'urgences qui sont pleins de patients.

Mais pour ces recrutements, je suis tout à fait optimiste. Alors il y a un petit temps de latence, le temps que les nouvelles recrues soient formées, bien évidemment. Mais là où c'est très important, c'est qu'en même temps, notamment dans le cas du Ségur de la santé, on réorganise les parcours de soins. On travaille de façon beaucoup plus coordonnée entre l'ensemble des acteurs de la ville et de l'hospitalisation. Et ça, c'est vraiment un grand espoir pour que les professions de santé retrouvent du sens dans le travail qu'ils font.