Les urgences pédiatriques de Lisieux n'accueillent plus les patients la nuit, il faut désormais appeler le 15

Il faut maintenant appeler le 15 avant de vous rendre le soir et la nuit aux urgences pédiatriques du centre hospitalier de Lisieux ! En cas d'urgence, entre 18h et jusqu'à 8h30 du matin, le samu orientera les familles vers les établissements voisins.

Inutile de vous rendre aux urgences pédiatriques de l'hôpital Robert Bisson la nuit. Depuis ce mercredi et jusqu'à nouvel ordre, elles n'accueillent plus de petits patients entre 18h le soir et 8h30 du matin. Plusieurs pédiatres sont en arrêt maladie explique la direction qui n'a pas réussi à trouver de remplaçants.

Pas assez de monde pour faire tourner les urgences pédiatriques la nuit

Une nouvelle organisation que la direction de l'hôpital Robert Bisson promet temporaire. Le temps de trouver des remplaçants aux pédiatres en arrêt maladie , sans que cela ne soit lié à l'épidémie de Covid. Aujourd'hui il n'y a plus assez de forces vives pour assurer les urgences le jour et les gardes la nuit explique Thierry Fassina, le directeur adjoint chargé des affaires générales de l'hôpital.

Impossible dans cette situation d'assurer correctement la prise en charge des petits malades, sauf en cas de traumatisme physique : jambe ou poignet cassés par exemple qui restent soignés 24h sur 24h aux urgences générales.

Le 15 pour vous orienter vers les établissements voisins

Mais pour tous les autres maux il faut maintenant contacter le samu, le 15 avec au bout du fil un médecin régulateur. C'est lui qui vous conseillera et en cas d'urgence vous orientera vers les établissements voisins de Caen, de Seine Maritime ou de l'Orne.

Une organisation que la direction de l'hôpital Robert Bisson de Lisieux promet temporaire sans pouvoir encore donner de date de reprise de l'activité des urgences pédiatriques la nuit.