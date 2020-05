Les usagers de la ligne POLT inquiets de la réduction des investissements à la SNCF

En raison des deux milliards d'euros de pertes depuis le début de l'épidémie de Covid-19, la SNCF va "réduire les investissements et serrer les coûts de fonctionnement". Une annonce faite par le PDG de la compagnie ferroviaire, Jean-Pierre Farandou, qui suscite l'inquiétude des usagers de la ligne POLT (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse).

Des investissements en moins sur la ligne POLT ?

À l'heure actuelle, 1,6 milliard d'euros doivent être investis jusqu'en 2025 pour rénover les voies et mettre en circulation de nouveaux trains. Pour l'instant, la réduction des investissements évoquée par le PDG de la SNCF est assez vague. Mais l'association "Urgences Ligne POLT" prend les devants. Elle va envoyer un courrier à Jean-Baptiste Djebarri, secrétaire d'État aux Transports. "Nous sommes très inquiets d'entendre ce genre de propos. C'est totalement incompréhensible et c'est surtout contraire à ce qu'a dit le président de la République. Il faut un grand plan de relance par l'investissement", explique son président Jean-Claude Sandrier.

Pas question pour l'association de renoncer à des investissements. Il faut même être encore plus ambitieux. "Non seulement, il faut continuer les travaux de régénération prévus mais il faut que le plan de modernisation soit mis dans le plan de relance. Et il faut anticiper la deuxième modernisation qui doit permettre de réduire le temps de trajet entre Paris et Limoges", insiste Jean-Claude Sandrier.

Les infrastructures ferroviaires doivent participer à l'effort de relance : c'est de l'emploi, du travail pour les entreprises

Une ligne POLT indispensable pour la région Centre-Val de Loire

À Argenton-sur-Creuse, Martine Irzenski ne dit pas autre chose. La présidente du comité de défense de la gare, qui s'est notamment battu pour le rétablissement d'un train le soir en direction de Paris, a du mal à comprendre la logique du président de la SNCF. "Si c’est pour réduire les investissements prévus dans des choses qui sont essentielles, c’est catastrophique. C’est exactement le contraire qu’il faudrait faire", précise Martine Irzenski. "Si on réduit les investissements, j’espère que ce ne sera surtout pas dans tout ce qui concerne l’amélioration des lignes en difficulté, la ligne POLT, les petites lignes", ajoute-t-elle.