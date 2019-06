Les usagers des transports en commun du Mans satisfaits selon une enquête de l'UFC de la Sarthe

Le Mans, France

L'UFC que Choisir de la Sarthe vient de publier une enquête de satisfaction des usagers de la Sétram, les transports en commun au Mans. L'association de consommateurs souhaitait faire le point après le changement de cadencement entre les deux lignes de tram en septembre dernier.

330 personnes ont répondu à un questionnaire en février et mars dernier. Est-ce que les transports marchent bien ? Est-ce qu'il y a des différences entre les lignes ? Que pensez-vous des horaires ? Les résultats viennent d'être présentés.

Avec sept utilisateurs sur dix qui se disent satisfaits, les résultats sont plutôt positifs.

Des résultats encourageants pour le réseau de transports en commun du Mans

Neuf usagers sur dix qui ont répondu au questionnaire trouvent même que la ville du Mans est bien desservie et huit sur dix pour l'agglomération. En revanche, si le tram fait quasiment l'unanimité, les lignes 12 entre Zamenhof et Beauregard, et 22 à Sargé sont celles qui ont enregistrées le plus de mécontentements. Sur les horaires, les usagers ont répondu que le niveau était bon à huit sur dix avec un bémol quand même pour les week-end, les jours fériés, et les vacances.

Le tramway du Mans © Radio France - Christelle Caillot

Ils se sentent en sécurité mais n'aiment pas les fraudeurs

"Les personnes que nous avons interrogées se sentent plutôt en sécurité dans les transports en commun, et trouvent que les véhicules propres" déclare Daniel Galloyer, le repsonsable des transports à l'UFC de la Sarthe. "Ils soulignent en revanche le nombre de fraudeurs. C'est l'un des commentaires qui revient le plus souvent. Enfin, concernant les offres de la Sétram, le flexo soirée et le transport à la demande sont très peu connus".

Tous ces résultats montrent que les transports en communs ont plutôt une bonne image vis à vis des usagers mais attention le panel est mince : 330 personnes interrogées en deux mois et la Sétram, c'est 115.000 voyages par jour !