"Les usagers n'ont pas réduit leur vitesse" pour le président de l'Aveyron qui repasse à 90 km/h

Quelle vitesse adopter sur les routes départementales de notre région ? Les départements d'Occitanie font des choix différents. Dans une partie du Tarn, du Gers et dans l’Aveyron, c’est le retour du 90 km/h. Entretien avec Arnaud Viala le président du conseil départemental de l’Aveyron sur cette marche arrière.

France Bleu : Pourquoi ce choix et comment il s'est décidé?

Le département de l'Aveyron gère un réseau de 6000 kilomètres de routes départementales qui sont en très bon état. Il fait partie des départements qui investissent beaucoup pour la sécurité et pour la modernisation de notre réseau. Et on me fait un constat tout simple : depuis la loi LOM et l'abaissement de la vitesse à 80 km/h sur des tronçons de 40 ou 50 kilomètres de ce réseau principal, il peut y avoir jusqu'à 40 changements de vitesse maximale autorisée successifs, ce qui est parfaitement illisible. Les chiffres de l'accidentalité ne prouvent aucune amélioration, aucune réduction du nombre d'accidents, du nombre de victimes. Et donc nous, nous avons pris une décision de clarté, de lisibilité en repassant l'intégralité du réseau départemental à 90 km/h.

Oui, parce qu'on parle bien de l'intégralité des routes. Même les plus petites comme et sinueuses dans le nord Aveyron, autour d'Espalion ?

Exactement. Exception faite, je le souligne quand même, de quelques tronçons courts de un kilomètre, un kilomètre et demi sur lesquels nous avons constaté qu'il y a de l'accidentalité. Et là, nous abaissons non pas à 80 mais à 70 km/h pour garantir la sécurité des gens qui utilisent ces secteurs et parfois d'ailleurs dans l'attente de modernisation

Pendant le laps de temps à 80km/h, avez étudié l'accidentologie avant de prendre cette décision?

Le travail a été fait. Nous ne sommes ni dans une posture partisane, ni polémique, ni quoi que ce soit. Nous voulons exploiter cette disposition de la loi LOM qui permet aux gestionnaires de réseau de remonter de 10km/h. Mais nous l'avons fait avec beaucoup, beaucoup de parcimonie. Il y a eu une étude très fine de nos services depuis les élections de juillet 2011. Nous avions annoncé cette disposition à nos concitoyens. Jusqu'à cette semaine, elle a été examinée par la commission départementale ad hoc et. Et à l'arrivée, nous savons que nous avons fait un travail qui est respectueux de la sécurité des usagers et aussi de notre volonté d'afficher dans nos départements une capacité à se déplacer dans de bonnes conditions et à des vitesses adéquates.

Parce que justement, ça change quoi fondamentalement, ce retour à 90 pour un département rural ?

Je vous l'ai dit, il y avait un problème de lisibilité des usagers de la route. Et puis, il y a un problème aussi, je pense, de perception du déplacement. En ville on regarde la distance. En campagne, on regarde le temps de parcours. Et même si on peut nous objecter qu’il ne s'agit que de quelques minutes, quelques secondes, je pense que les ruraux sont sensibles au fait que l'on puisse aisément aller d'un point à l'autre de leur territoire.

Mais on gagne vraiment du temps ?

La raison n'est pas, ce n'est pas tellement une question de temps. Le problème, c'est que malgré l'abaissement à 80 notre réseau routier permettant de rouler à 90, les usagers n'ont pas fondamentalement réduit leur vitesse. Et on constate parfois des comportements à risque parce qu'un véhicule est trop lent et que pour le dépasser parfois, on va parfois franchir un peu les limites. Donc nous pensons qu'il est de meilleur aloi de rester à cette vitesse, ce qui, en plus, est ancré dans les esprits. Très honnêtement, je n'ai, nous n'avons pu examiner aucun cas d'abaissement massif du nombre d'accidents à cause de l'abaissement de la vitesse maximale autorisée.

Combien coûte le retour à 90 pour le département de l'Aveyron? Il faut changer les panneaux ?

Alors nous, nous avons fait un choix aussi qui est de limiter les coûts de cette modification. Et donc nous allons signaler aux entrées du département sur le réseau départemental que le département, sur son réseau départemental, est à 90 kilomètres heure, ce qui limite considérablement les coûts de mise en œuvre de la modification.

Est ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas de visibilité avec d'autres départements? Vous êtes limitrophe avec le Tarn qui est revenu sur certaines routes à 80, d'autres à 90. Dans le Lot, on est toujours à 80. C'est compliqué pour l'automobiliste ?

Je ne me permettrais pas de dire aux autres départements ce qu'ils ont à faire. Si nous regardons l'état de notre réseau. Je pense que de l'Occitanie, l'Aveyron se distingue par un réseau routier particulièrement de bonne facture. Et je crois que beaucoup de départements sont en train de s'interroger. Je ne doute pas que d'autres vont encore prendre la décision de modifier cette vitesse maximale autorisée.