Les vacances approchent : Penser à faire vérifier votre voiture avant le départ

Ce samedi 22 juin, des garagistes du réseau AD proposent des diagnostics gratuits pour partir en vacances en toute sécurité. Six professionnels de l'Yonne participent à cette opération

Vous serez nombreux dans quelques jours à partir en vacances. Des vacances qui débutent pour la plupart par un long trajet en voiture. Il est donc important d'avoir un véhicule en bon état. Pour limiter tout risque de panne ou d'accident mieux faut prendre les devants et procéder à quelques contrôles avant le jour J. C'est la raison pour laquelle ce samedi 22 juin, des garagistes du réseau AD proposent des diagnostics gratuits pour partir en vacances en toute sécurité. Six professionnels participent à cette opération dans l'Yonne.

30 points indispensables pour éviter les pannes et les accidents

.Jean-Jacques Legallais garagiste à Lindry depuis 14 ans en fait parti. Selon lui, parmi tous les points de contrôles, il faut particulièrement faire attention aux pneumatiques: "Avec la chaleur, le pneu monte vite en pression et peut rapidement gagner 500 grammes à un kilo. A cela s'ajoute le chargement de la voiture , la vitesse et si la pression n'est pas adaptée il y a un risque. Il faut aussi vérifier l'usure des pneus car à 130km/h sur l'autoroute, une voiture chargée peut peser jusqu’à une tonne et demi à deux tonnes alors qu’elle ne repose que sur une surface de pneu équivalente à une main. _C'est comme si la voiture reposait seulement sur quatre mains"_alerte le professionnel.

Julien employé du garage Legallais, s'apprête à controler la voiture d'un client © Radio France - Isabelle Rose

Il est important de vérifier les pneus, l'éclairage, de régler aussi les phares surtout en cas de conduite de nuit. Les niveaux d'huile, de lave-glace et de liquide de refroidissement doivent aussi être vérifier. Penser aussi aux balais d'essuies-glaces, aux plaquettes de freins.

Des points de contrôles importants pour ne pas se mettre en danger mais surtout pour ne pas mettre en danger la vie d'autrui rappellent les professionnels.

les points de vérifications indispensables selon Jean-Jacques Legallais Copier

Profitez donc de ce diagnostic gratuit aujourd'hui dans les garages du réseau AD. vous trouverez la liste sur www.ad.fr