Les vacances d'été démarrent et les aires de Montélimar sur l'autoroute A7 s'y sont préparées

Elles font partie des plus grandes d'Europe : les deux aires d'autoroute de Montélimar reliées par une passerelle se préparent à deux mois de vacances bien chargés et à accueillir jusqu'à 100.000 personnes en même temps au pic de l'été.

C'est une mini ville qui borde, de chaque côté, six voies d'autoroute au Sud de la Drôme. Les aires de Montélimar, reliées par une passerelle, font partie des plus grandes d'Europe. Les chiffres donnent le tournis : jusqu'à 500 personnes y travaillent l'été, sur plus de 40 hectares de terrain et accueillent au plus fort des vacances jusqu'à 100 000 personnes en même temps (soit 2,5 fois la population de Montélimar).

250 tonnes de nougats vendues chaque année sur les aires de Montélimar

Pour ce faire, les effectifs sont renforcés. Dans les deux magasins de nougats, les rayons sont remplis et les animations vont se succéder pour attirer les clients. Les professionnels savent qu'ils jouent gros sur cette période. À l'année, jusqu'à 290 000 clients repartent avec un ou plusieurs sachets de cette friandise drômoise. "Nous avons préparé en priorité les paquets qui se vendent le plus", confie Marie-Claude Stoffel, directrice générale des Nougats Chabert et Guillot et présidente du Gie internougat.

L'aire de Montélimar va proposer tout un tas d'animations cet été à destination des enfants mais aussi des adultes. Ce mardi, Vinci autoroute y a fait de la prévention en exposant 18 camions de patrouilleurs percutés - la carrosserie totalement défoncée - pendant leurs interventions sur l'autoroute. "Cela fait quelque chose de voir ça, réagit Réginald Bon, patrouilleur pendant 20 ans et en renfort cet été. Parfois, j'ai vu les camions s'approcher et frotter mon véhicule. C'est toujours passé mais je peux vous dire que j'ai déjà eu peur".

La sécurité avant tout

Ces camions vont sillonner la France tout l'été pour rappeler aux automobilistes - qui pour certains prennent peu l'autoroute le restant de l'année - de rester attentifs et respecter le code de l'autoroute. L'été, avec les bouchons, les collisions sont bien souvent moins graves mais elles sont plus nombreuses. Ce vendredi la journée est classée rouge dans le sens des départs en vallée du Rhône. Elle sera même noire ce samedi.