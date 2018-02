Ce sont les premières vacances, depuis la rentrée, pour lesquelles les dates varient en fonction de votre zone. Les vacances d'hiver commencent ce vendredi soir pour les premiers à en bénéficier, les écoliers et étudiants de la zone A : ceux rattachés aux académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers.

Des vacanciers jusqu'à la mi-mars

Puisque le mois de février est plus court, et que ces vacances durent deux semaines, elles vont s'étaler quasiment jusqu'au printemps ! En effet, la rentrée la plus tardive, celle de la zone B, se fera le lundi 12 mars.