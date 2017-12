Dax, Avignonet-Lauragais, France

Noël est passé et attendant le Nouvel An, la fête des plus grands, il faut bien occuper les petits pendant les vacances. A Dax, les animations gratuites de la ville, dans le cadre de Dax fête Noël, attirent du coup les familles depuis ce week-end. Sous le chapiteau de l’esplanade Charles de Gaulle notamment, les spectacles de cirque font le plein, comme celui du jongleur Zanzibar ce vendredi après-midi, dont le spectacle, initialement prévu mercredi après-midi avait été annulé à cause de la tempête Bruno et a été décalé à cette fin de semaine.

Malgré la pluie et le vent, le chapiteau a fini par ce remplir. C'est que le jongleur un peu clown se donne du mal, lunettes de soleil sur le bout du pied, pour les faire voler jusque sur son nez ! Un numéro d'entrée rigolo avant de jongler avec trois diabolos et avant, surtout, le grand final qui a beaucoup impressionné Camille : "Il a jonglé avec des couteaux en haut d’une échelle de trois mètres, heureusement qu’il ne s’est pas pris les couteaux sur la tête ! J’ai adoré", raconte l’adolescent de 11 ans.

Et des enfants qui ont adoré, ça fait des grands parents baby-sitters ravis ! Marinette par exemple, qui était pourtant simplement venue en ville faire du manège, juste à côté du chapiteau avec sa petite fille Mélina. "Les heures exactes ne sont pas forcément bien précisées mais on est passées, on s’est arrêtées, ça nous a plu, résume cette grand-mère, et c’est gratuit en plus."

Mais il faut se dépêcher de profiter. Les spectacles et les veillées se terminent ce samedi. Les manèges, eux, fermeront demain dimanche.