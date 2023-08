Les vacances en van, la tendance perdure dans les Alpes-Maritimes en 2023

Les vacances en van : une tendance qui perdure dans les Alpes-Maritimes ! Symbole d'évasion et de liberté, après la crise sanitaire, les ventes de vans aménagés ont augmenté de 40% en France. En 2023, cette courbe se maintient. Selon le syndicat des véhicules de loisir (UNI VDL), malgré une légère baisse liée à l'inflation, les vans aménagés représentent 58% des ventes de véhicules de loisir neufs depuis le début de l'année. Le marché se porte bien sur la Côte d'Azur.

Le van, "un sentiment de liberté très agréable"

Garance et Chloé, deux Parisiennes en vacances, ont la chance de posséder un utilitaire de 5 m3 qu'elles ont aménagé avec un simple sommier, un matelas, et du rangement. Au départ, elles devaient partir en Bretagne, mais elles ont changé de destination en dernière minute à cause le mauvaise météo. Elles se sont donné une semaine de Menton à Saint-Raphaël, à bord de leur van baptisé "Charlie".

"L'avantage, comme on avait rien prévu, c'est que l'on peut tout faire en dernière minute. Les campings de la côte sont pleins, donc on va dormir dans les terres. C'est un sentiment de liberté qui est très agréable", explique Garance.

Autre avantage selon les vacancières, c'est pratique : "Il suffit d'ouvrir les portes et tout est déjà installé, il n'y a pas à monter la tente. On oublie rien, puisque tout est dans le van Charlie ! C'est un endroit sécurisé et confortable."

Voici l'intérieur de l'utilitaire qu'elles ont aménagé très simplement avec un sommier qui se range, un simple lit double. © Radio France - Sophie Allemand

Elles apprécient aussi le budget modéré de leurs vacances. Elles ont la chance de posséder un utilitaire. Au total, leur semaine revient donc à 900 euros pour deux, pour les nuits en campings, le péage, l'essence, les restaurants et les repas... En se faisant plaisir !

Un marché en développement dans les Alpes-Maritimes

Si vous n'en possédez pas, il est aussi possible de louer son van aménagé ! Un marché qui se porte bien dans le département. Illustration à Saint-Paul-de-Vence : à une dizaine de kilomètres de l'aéroport de Nice, au mois de mai, Jonathan Puccinelli a installé son agence WeVan Nice . C'est la 35ème agence de cette franchise en France, la première dans le département.

Jonathan Puccinelli possède 10 vans, et compte en acheter sept autres d'ici l'été 2024. En tous cas pour cette saison, il a beaucoup de demandes : "Si je regarde jusqu'à fin août, il va falloir faire des concessions, car c'est presque plein. Ca commence à se remplir en septembre. Il faut s'y prendre dès le mois de mai ! Il y a eu un gros boom après covid, et la vanlife reste sur une tendance positive aujourd'hui".

Jonathan Puccinelli devant l'un de ses vans aménagés, avec cuisine et douche © Radio France - Sophie Allemand

La liberté a un prix. En haute-saison, comptez environ 1.000 euros la semaine pour louer un van aménagé pour quatre personnes, avec kitchenette et douche, et 250 kilomètres par jours inclus. Les prix diminuent en basse-saison. C'est le prix de la liberté, pour Jonathan Puccinelli : "C'est plus cher qu'une nuit en toile de tente certes, mais moins cher qu'un mobil-home, ou un hôtel. On emmène sa maison où l'on veut se poser, et on garde le confort."

Dans les Alpes Maritimes, on trouve actuellement trois franchises spécialisées dans la location de vans, dont WeVan.