Les vacances ont commencé au camping du Mas à Issoire

Deux ans. Cela faisait deux ans qu'Alain n'avait pas vu ses amis. Lui habite dans le Puy-de-Dôme, eux viennent de toute la France. Et avec la crise sanitaire, ils n'ont pas pu se réunir. Alors le beau temps et l'accalmie de ce début d'été les ont décidé à se rassembler à Issoire. Pour le plus grand bonheur d'Alain : "c'est bien de se retrouver tout ensemble, et vous voyez de bien festoyer, bien manger et boire aussi. C'est l'idéal pour les camping-caristes comme nous, on a de la place. On est très content !"

Alain (debout) et ses amis camping-caristes se retrouvent à Issoire après deux ans sans s'être vu © Radio France - Antoine Loistron

Comme lui, de nombreux touristes arrivent continuellement au camping pour remplir les 133 emplacements. Il enregistre en moyenne une cinquantaine d'arrivée par jour. Pour l'équipe c'est la course, mais retrouver ce rythme ravit Céline Pasquier, la gestionnaire des lieux : "C'est bien parti pour avoir un bel été. On retrouve à peu près le rythme qu'on avait avant le Covid. C'est sportif mais on ne se plaint pas."

Nettoyage renforcé face au Covid

Les vacanciers sont d'autant plus présents depuis la réouverture des frontières. Ici, la moitié de la clientèle est étrangère, de passage souvent pour une nuit ou deux seulement. Alors tant que la circulation entre pays est autorisé, le camping devrait continuer à bien fonctionner.

Mais le Covid ajoute aussi des contraintes à l'équipe. En termes de nettoyage notamment, "on utilise des aérosols anti-virucide dans chaque locatif une fois le ménage terminé, donc ça a forcément un coût, détaille Céline Pasquier. Et dans les sanitaires collectifs, on fait une désinfection le matin, à 14 h et à 20 h. Ça rajoute du temps de travail, sachant qu'on est au maximum seulement deux à travailler pour gérer cette désinfection et l'afflux de personnes."

Malgré toutes ces contraintes la saison est définitivement lancée. Le rythme devrait continuer de monter crescendo. Habituellement, le camping fait encore plus le plein en août qu'en juillet.