Isère, France

Les remontées à l'arrêt avant même la fin du mois de février, à peine deux mois d'exploitation, etc. Les stations iséroises de moyenne altitude ont vécu une saison compliquée l'an passé. La neige tombée tôt, et en abondance cet hiver, le bilan est nettement plus positif. "Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas pu ouvrir le domaine skiable pour les vacances de Noël, explique Emmanuel Heyrman, le directeur du domaine skiable de Cœur de Chartreuse, qui comprend notamment la station de Saint-Pierre de Chartreuse. Cette année ça a été le cas, et ça se ressent dans le chiffre d'affaire. Pour vous donner une idée, on a un télésiège témoin sur lequel on a enregistré 6.000 passages sur une journée cette année. _Ça la situe dans les cinq meilleures journées enregistrées sur une dizaine d'années_."

"Le mois de février est une valeur sûre, tout ce qu'il y a autour c'est du bonus" - Emmanuel Heyrman, directeur du domaine skiable de Cœur de Chartreuse

Représentant jusqu'à un tiers du chiffre d'affaire des stations, le mois de février est crucial pour les stations. Avec 70% d'hébergements marchands loués en moyenne en Isère sur les quatre semaines de vacances, la tendance est à la stabilité. Le point très positif, c'est la forte affluence des vacanciers en station pendant la période des vacances de Noël : un taux d'occupation mensuel de + 25% par rapport à la même période l'année dernière.

"Grâce à l'enneigement en continu, toute la saison a pu se tenir sans diminuer le nombre de piste ou fermer certains appareils" ajoute Emmanuel Heyrman. Un plus forcément pour les petites stations de moyenne altitude qui attirent plus souvent sur une journée que pour des séjours prolongés.

"Les réservations sont bonnes jusqu'aux vacances de Pâques et la fermeture d'exploitation de la station" - Franck Lecoutre, directeur de l'office de tourisme de Chamrousse

"On a énormément de neige aux pieds de pistes, au sommet je n'en parle même pas, on voit à peine les barrières, raconte Franck Lecoutre, le directeur de l'office de tourisme de Chamrousse. Aucun soucis pour l'ouverture du domaine skiable jusqu'au 22 avril." Une fréquentation "un peu meilleure que d'habitude" pendant les vacances de février, "+ 15% sur le mois de janvier", les réservations sont même "bonnes jusqu'aux vacances de Pâques" dans la station de Belledonne.

Les stations d'altitude vont pouvoir compter sur l'afflux des touristes étrangers, en vacances, dans les prochaines semaines. Certaines comme Les Deux Alpes, l'Alpe d'Huez ou Chamrousse vont poursuivre leur saison jusqu'à la fin du mois d'avril.

Fermetures prévisionnelles des stations

18 mars : Gresse-en-Vercors, Col de Marcieu, Le Sappey-en-Chartreuse, Saint-Pierre de Chartreuse

2 avril : Lans-en-Vercors, Alpe du Grand Serre, Autrans-Méaudre

8/9 avril : Les Sept Laux, Villard-de-Lans

15 avril : Allevard, Auris-en-Oisans

22 avril : Alpe d'Huez, Chamrousse

29 avril : Les Deux Alpes

Les domaines n'étant pas mentionnés dans cette liste sont soit déjà fermés (ex : Saint-Hilaire du Touvet...) ou n'ont pas communiqué de date de fermeture (ex : Col de Porte...).