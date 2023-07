Les vacanciers investissent les plages du Grau-du-Roi : gare au soleil et à la chaleur

29 degrés attendus ce samedi sur les plages du Grau-du-Roi. Ressenti : 40 et indice UV de 10. Pour tous les vacanciers qui arrivent, la tentation est grande de se précipiter tout de suite à la plage. Christophe Ivchine est pompier professionnel dans l'Hérault. Depuis près de 30 ans, il surveille une partie de plage du Boucanet. Il donne quelques conseils : " On invite les gens à venir au Poste de secours lire les consignes de sécurité, prendre connaissance de la météo. Pour les enfants, écran total. Il faut aussi penser à s'hydrater et mettre un chapeau lors des premières journées de soleil, qui sont vraiment violentes. Après un repas arrosé, attention à ne pas s'endormir sur la plage parce que le résultat, le soir, ce n'est pas fun. On passe de sales nuits avec du Doliprane. Pour les jeunes enfants, penser à venir chercher des bracelets d'identification et n'oublier pas de leur dire, s'ils se perdent, de se rendre au Poste de secours. On est facilement identifiable."

ⓘ Publicité