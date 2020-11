Les vacanciers de Noël pourront faire du ski nordique, des raquettes, ou de la randonnée en individuel

A partir du 15 décembre date du déconfinement, habitants et vacanciers en stations pourront s'adonner au ski de fond, à la raquette à neige, ou encore à la randonnée confirment ce vendredi les préfets de Savoie et Haute-Savoie. En individuel, et avec prudence pour ne pas solliciter les Urgences.

"Sans les remontées mécaniques maintenues fermées, et tant qu'ils évolueront seul, les habitants des territoires de montagne, et les vacanciers des stations de sports d'hiver pourront à partir du 15 décembre, date du déconfinement et de la fin de la limitation de déplacement à 20 km, faire du ski de fond, de la raquette à neige, ou encore de la _randonnée_", c'est ce que précisent ce vendredi les préfets de Haute-Savoie, Alain Espinasse, et de Savoie, Pascal Bolot.

" Bien sûr, nous en appelons une fois encore au sens des responsabilités de chacun pour rester prudent et respectueux des règles afin de ne pas engorger les services d'urgences et les hôpitaux dont l'activité même si elle diminue demeure très forte dans nos départements".

Alain Espinasse, le préfet de Haute-Savoie détaille les activités autorisées Copier

Les modalités précises d'exercice de ces activités seront fixées par arrêté préfectoral, après la publication du décret ministériel sur le sujet qui doit être publié ce samedi.

Parmi les questions importantes qui restent en suspend, et qui seront discutées lundi prochain lors d'une nouvelle rencontre entre Jean Castex, et les professionnels et élus de la montagne, celle de la sécurisation des domaines skiables par les sociétés de remontées mécaniques, des pentes et sentiers où vont évoluer ces pratiquants. Celle aussi de la possibilité pour les moniteurs de ski, et des guides, entre autres, d'encadrer des cours individuels.

Pratiques autorisées dès ce samedi dans la limite de 20 km

Cela signifie aussi que dès ce samedi, compte-tenu de l'autorisation des pratiques sportives de plein air dans la limite de 20 km, et pour une durée de 3h maximun, ces activités sont possibles.