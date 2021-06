Les vaccinations contre la COVID continuent durant tout l'été au Pays Basque

Que ce soit à Bayonne, Anglet, Biarritz, Saint Jean de Luz et Hendaye, les centres de vaccination n'ont pas prévu de réduire la voilure durant les grandes vacances. Dans le même temps l'Agence Régionale de Santé prévoit d'infléchir, de réduire un peu les dotations de vaccins à partir de juillet. En revanche, si le departement des Pyrénées Atlantiques rencontre un problème de variant delta, l'ARS assure que des vaccins supplémentaires seront prévus.

Le centre de vaccination d'Anglet © Radio France - Léa Bouquet

Les centres ne réduisent pas leurs voilures

En attendant, cet été, Hendaye continuera de vacciner trois jours par semaine (les lundi, mardi et mercredi) de 09h à 19h30. Ça ne bouge pas non plus à Bayonne où l'on vaccine dix heures quotidiennement sept jours sur sept. Biarritz aussi fonctionnera cet été six jours sur sept du lundi au samedi de 12h à 16h. A Anglet ça vaccine 12 heures par jours toute la semaine. Là aussi la salle Saint Jean ne désemplira pas durant les vacances.