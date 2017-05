Les vainqueurs de la coupe Gambardella fêtés à Montpellier

Les vainqueurs de la Coupe Gambardella ont eu droit à leur petit moment de gloire . les U19 du MHSC ont présenté depuis les balcons de l'Opéra-Comédie le trophée comme l'avait fait leurs ainés, Cabella et Belhanda en 2009.

Il n' y avait peut- être que 150 à 200 supporters sur la place de la comédie mais les jeunes U19 du MHSC ont savouré leur victoire samedi en finale de la coupe Gambardella face à l' OM ( 5 tirs au but à quatre).Ils ont eu droit au balcon de l'Opéra-Comédie pour présenter le Trophée sous les yeux de Louis Nicollin :je suis très fier d'eux , je me souviendrai longtemps de cette séance de tirs aux buts", leur a dit au micro le président Louis Nicollin , qui a ajouté 'j'aimerais bien avant de mourir qu'on ramène la vraie coupe de France sur la comédie ."

Les jeunes du MHSC au balconde l' Opera - Comédie © Radio France - Pascale Vikotry

Beaucoup de ces jeunes U19 sont originaires de la région , le capitaine Nicolas Cozza du Vigan, Joris Gouache de Frontignan ou encore Florian Leduc de Montpellier , "un groupe, des amis , une famille", voila les mots qu'ils mettent en avant pour expliquer leu succès.Tous rêvent de marcher dans les pas de leurs "jeunes" ainés , les Cabella, Belhanda et El Kaoutari qui ont remporté la coupe Gambardella en 2009 et le titre de champion de France de la saison 2011-2012 ..mais leur premier but aujourd'hui c'est d'intégrer le groupe des Pros .C' est presque fait pour le gardien Dimitry Bertaud qui a signé son premier contrat pro et pourrait être le 3eme gardien de l'équipe de ligue un..

Dimitry Bertaud et le défenseur Rémi Roldan étaient absents hier , appelés en Equipe de France U 19 pour le festival international espoir d' Aubagne et de Fos sur Mer