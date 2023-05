Les vans aménagés, la nouvelle tendance pour (re)découvrir la Charente-Maritime

Les vans se louent de plus en plus en Charente-Maritime

Van Escapade a vu le jour il y a deux ans mais l'agence spécialisée dans la location de van aménagé n'a jamais connu autant de succès. Les voyageurs qui veulent partir sur les routes de la Charente-Maritime sont de plus en plus nombreux, surtout sur des périodes courtes comme les week-ends du mois de mai. Pour Cédric Byver et Grégoire Galliot, les deux fondateurs de l'entreprise rochelaise, "c'est le mot liberté qui rime avec le mot van", l'une des nombreuses raisons qui charme les clients, qu'ils soient des habitués ou non.

"On a de plus en plus de clients qui n'ont jamais loué de van"

"On a beaucoup d'appels de personnes curieuses qui demandent des informations parce qu'ils découvrent la location de van", affirme Grégoire Galliot, surpris par cette nouvelle clientèle. Certains vont même jusqu'à louer le véhicule pour une nuit dans le but de savoir si ils sont capables de tenir trois ou quatre jours entiers à l'intérieur. Des couples, des familles, un groupe d'amis ou encore des personnes âgées, les profils n'arrêtent pas de se diversifier. "Ils louent l'un de nos trois véhicules au détriment des chambres d'hôtels ou des Airbnb", détail Grégoire Galliot.

Pour que ces voyageurs se sentent comme à la maison, il faut que le véhicule soit tout équipé et bien aménagé. Celui qui s'en occupe dans le duo c'est Cédric Byver, "je peux passer 200 heures sur un seul van". De l'insonorisation, jusqu'à la décoration il prend tout en main, "on a un évier, de la vaisselle, une table, un frigo, un chauffage". Pour alimenter le véhicule, des panneaux solaires sont installés sur les toits de tous les vans de l'agence. Et en plus de ça, "il y a deux batteries, l'une pour le moteur, l'autre pour l'équipement" rajoute Cédric Byver.

"Le vrai plus c'est la liberté du voyageur"

Là où le van aménagé offre un service en plus aux clients, c'est la liberté. "Si on arrive quelque part et qu'on n'est pas fan de l'endroit, on démarre et on repart, alors que dans une chambre d'hôtel, on est vraiment coincés" explique Cédric Byver. Les deux créateurs de Van Escapade restent également persuadés que la crise sanitaire a joué dans les désirs des vacanciers, "avec un van on se reconnecte à la nature, on peut partir dans le sud du département comme en Saintonge par exemple ou carrément en bord de la plage à la pointe de l'île d'Oléron", conseille Grégoire Galliot.