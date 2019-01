Les Vans : le centre d'accueil des migrants ferme ses portes

Les Vans, France

Quelques deux cents migrants se sont succédés au centre d'accueil et d'orientation des Vans depuis le 9 décembre 2016. Ils venaient en grande partie de la jungle de Calais qui était alors démantelée. Il s'agissait d'accueillir ces migrants, de connaître leur statut et de leur apporter une réponse. Certains ont obtenu le droit d'asile mais d'autres ont été renvoyés vers le pays dans lequel ils ont pénétré dans l'espace Schengen, souvent l'Italie qui n'avait aucune envie de les accueillir de nouveau.

Habib, 20 ans désormais clandestin

Au printemps dernier, la préfecture a expliqué à Habib, installé au centre d'accueil des Vans qu'il devait retourner en Allemagne. Pas question pour Habib. Cet afghan est arrivé en Europe via l'Allemagne. Il a fui son pays où il lui devenait très difficile de vivre. Dans son village du Panshir, une région de l'est du pays, lui et sa famille sont persona non grata car les villageois ont appris que son frère exilé en Grande-Bretagne avait abjuré la religion musulmane. Et leur vie est devenu un enfer.

Je veux travailler en France explique Habib.

Habib a donc fui son pays et a fini dans ce centre d'accueil des migrants aux Vans. Sa demande d'asile a été rejetée et dès lors le centre n'avait plus le droit de le garder. La préfecture de l'Ardèche lui demandait de retourner en Allemagne. Il savait très bien que l'Allemagne c'était un retour assuré pour l'Afghanistan.

Recueilli chez Pierre en Sud Ardèche

Habib a donc été recueilli par Pierre chez qui il habite désormais depuis le mois juin dernier. Pierre parle de fraternité et de nécessaire solidarité.

Je ne vois pas comment j'aurais pu ne pas le faire explique Pierre.

Pierre s'est rapproché des réseaux de solidarité autour du centre des Vans. Il a fait la connaissance de Habib. Depuis sept mois, Habib vit chez lui, essaie d'améliorer son français et à déposer une nouvelle demande d'asile. Pierre l'aide a remplir ce dossier administratif auprès de l'OFPRA, l'office français de protection des réfugiés et apatrides.