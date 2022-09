Les Vauclusiens sensibilisés aux gestes qui sauvent ce week-end

Former les Vauclusiens aux gestes qui sauvent. C'est l'objectif de la Croix Rouge qui s'installe ce week-end place du Palais des Papes à Avignon. À l'occasion de la journée mondiale des gestes de premiers secours, Adriana Karembeu, égérie de l'association, fera d'ailleurs le déplacement en Vaucluse.

Deux heures de formations peuvent sauver des vies

Il faut dire qu'aujourd'hui, seuls 40% des Français savent comment réagir en cas d'urgence. Et pourtant les formations premiers secours sont accessibles à tous et ne demandent que peu d'investissement. Du massage cardiaque à la pose de garrots, deux heures suffisent à apprendre les gestes essentiels. Il faut savoir qu'en cas d'arrêt cardio-respiratoire, passé 4 minutes, les chances de survies sont considérablement réduites. Savoir réagir devient donc une nécessité quand on sait que le délai moyen d'intervention des services de secours en France est de 10 à 11 minutes.