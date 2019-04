Les vauclusiens solidaires de la reconstruction de Notre Dame de Paris

Le Bourdon de la Métropole Notre-Dame des Doms a sonné ce mardi midi en " fraternité des cathédrales " et plusieurs communes se mobilisent pour aider à la reconstruction de la cathédrale Notre Dame de Paris.

Avignon, France

L'Association des Maires de Vaucluse solidaire pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, elle attribue une aide exceptionnelle de 10 mille euros à la Fondation pour le Patrimoine. " Un chef-d'oeuvre, témoignage d'une part de notre histoire, de notre mémoire collective, de savoirs-faire ancestraux, est partie en fumée. Nous nous devons de participer à sa reconstruction même par des contribution symboliques, au regard des sommes qu'il faudra engager pour la restaurer. " écrit Jean-François Lovisolo le Président de l'Association des Maires de Vaucluse

Le maire de Sorgues va proposer lors du prochain conseil municipal une aide de 8 mille euros pour la reconstruction de la cathédrale. " Quelles que soient nos convictions religieuses, nous sommes meurtris car Notre-Dame de Paris, c'est l'Histoire de France et tout doit être mis en oeuvre le plus rapidement possible pour que la cathédrale retrouve son lustre. " écrit le maire de Sorgues Thierry Lagneau.

" Avignon, ville sœur car comme Paris, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO prendra bien sûr toute sa part de l'élan de solidarité lancé dès mardi soir par la Fondation du Patrimoine et relayé par François Baroin, Président de l'Association des Maires de France. " écrit Cécile Helle, le maire d'Avignon.

Le maire de Camaret, Philippe de Beauregard, appelle " les Camarétoises et les Camarétois à participer à l'effort de la Nation pour la reconstruction de ce joyau de la civilisation française. "