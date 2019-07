Les véhicules de pompiers en intervention ne paieront plus les péages des autoroutes

On pouvait penser que c'était déjà le cas : les véhicules prioritaires de pompiers en intervention n'auront plus à payer au péage. Les sociétés d'autoroute ont annoncé ce jeudi qu'elles rendaient leur réseau gratuit pour les soldats du feu. Cette mesure sera d'abord effective dans les Alpes-Maritimes, avant de s'étendre dans toute la France.

Jusqu'à présent, seuls les engins qui intervenaient sur les autoroutes ne payaient pas le péage.

"Les sapeurs-pompiers de France effectuent une intervention toutes les sept secondes. Pour faire face à cette sollicitation opérationnelle, on se doit d'aller vite. Or l'autoroute permet non seulement d'aller vite, mais de se déplacer en sécurité." - le colonel Grégory Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France