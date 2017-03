Les vélos abandonnés sont enlevés des rues de l'Eurométropole jusqu'au 31 mars

Jusqu'à la fin du mois de mars, les agents de l'Eurométropole de Strasbourg s'occupent des vélos abandonnés. Entre 400 et 600 sont enlevés chaque année.

Dans l'Eurométropole, les vélos abandonnés sont enlevés des rues, secteur par secteur, jusqu'au 31 mars prochain. Dans le centre-ville de Strasbourg, pour cette première campagne 2017, 68 vélos vont être enlevés ce jeudi et ce vendredi. Ils sont détachés des arceaux grâce à des pinces monseigneur ou à des scies à métaux. Les carcasses de vélos sont emmenées rue des Comtes, au service propreté. Elles sont ensuite redistribuées à des associations afin de les remettre en état ou pour récupérer les pièces encore utilisables.

Trois validations avant l'enlèvement du vélo

Un vélo épave est facile à identifier : freins cassés, selle manquante, pneus à plat ou chaîne rouillée. En cas de doute, un "vélo épave" est un vélo avec lequel on ne peut plus rouler en l'état. Ils sont d'abord repérés par des agents du service propreté de l'Eurométropole. Ils ont une fiche caractéristique. Si le vélo remplit au moins deux ou trois critères, il est considéré comme un vélo épave. Mais pour que cela soit confirmé, deux autres validations sont nécessaires, d'abord celle de l'adjoint chef d'exploitation et ensuite celle de la police municipale de Strasbourg.

Entre 400 et 600 vélos épaves retirés chaque année

Les vélos épaves posent problème. Chaque année, entre 400 et 600 vélos épaves sont enlevés des rues de l'Eurométropole. En 2016, année record, 675 vélos abandonnés ont été retirés. Ils prennent de plus en plus de place et les cyclistes ne trouvent plus d'arceaux libres pour accrocher leur vélo. Ils sont parfois même obligés d'attacher leur vélo à un vélo abandonné.

Les agents du service propreté enlèveront les vélos épaves jusqu'au vendredi 10 mars dans le secteur Gare/Kléber - Centre. Puis du 13 au 17 mars, dans le secteur Meinau, Neudorf et Neuhof. Ensuite du 20 au 24 mars dans le secteur Cronenbourg, Hautepierre, Poteries, Koenigshoffen, Montagne Verte et Elsau. Enfin, du 27 au 31 mars, dans le secteur Tribunal, Bourse, Krutenau, Esplanade, Orangerie et Conseil des XV.