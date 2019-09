Les vélos bleus fêtent leurs 10 ans : avis aux usagers

Nice, France

Les vélos bleus en libre-service existent depuis maintenant dix ans à Nice, Cagnes-sur-mer et Saint-Laurent-du-Var. Ils ont été crées en juillet 2009, on compte désormais 1750 vélos, 175 stations et 17 688 abonnés à l'année. Pourtant, la Fédération du parti socialiste des Alpes-Maritimes pointe de nombreux dysfonctionnements et demande le lancement d'une consultation publique pour que les usagers puissent témoigner des problèmes qu'ils rencontrent.

Nelly, une retraitée niçoise nous dit qu'elle a abandonné, elle trouve le système d'emprunt trop compliqué. "Sans la carte d'abonnement annuelle, il faut appeler un numéro de téléphone, donc avoir un téléphone portable sur soi puis renseigner son numéro de carte bancaire et commencer ensuite une location".

Ahmed, 27 ans, emprunte un vélo bleu tous les jours pour aller travailler, il fait partie des 3 000 usagers quotidiens mais constate régulièrement des problèmes de pneus dégonflés, de pédale cassée ou de sonnette manquante. La ville de Nice affirme pourtant que 309 nouveaux vélos, plus modernes, viennent d'arriver en juin. Ils ont de nouveaux systèmes de chaines pour éviter les déraillements.

Xavier Garcia, le premier secrétaire du parti socialiste dans les Alpes-Maritimes demande une consultation publique pour que les usagers puissent témoigner à l'occasion des dix ans des vélos bleus. Au centre-ville de Nice, les vélos bleus disponibles ne manquent pas. Ils sont plus rares dans les quartiers périphériques, à La Madeleine à l'ouest, ou Saint-Maurice au Nord. Là-bas aux heures de pointes, les vélos partent comme des petits pains. Pour Xavier Garcia c'est un problème d'organisation : "il faudrait améliorer la gestion des flux, certaines stations sont vides et d'autres surchargées, le matériel est souvent défaillant, il serait temps de passer à une nouvelle génération de vélos, plus légers."

Les stations sont pourtant rechargées dès 6h30 du matin selon la municipalité, puis toutes les deux heures, mais il reste des zones blanches : le quartier populaire de l'Ariane par exemple, La Trinité ou Saint-André-de-La -Roche. Il n'y a toujours de vélo en direction de Villefranche-sur-mer, regrette le premier secrétaire du PS. Un projet d'aménagement est à l'étude pour le Boulevard de Cessole et dans le quartier du Ray répond la ville de Nice.