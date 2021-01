Les vendeurs sur les marchés rouennais parés au froid

La vague de froid déferle sur la Normandie depuis plusieurs jours. Les mains gercées, les yeux qui pleurent, le nez qui coule, et pourtant les commerçants rencontrés place Saint-Marc à Rouen eux sont parés au froid. Ce samedi matin, le thermomètre affichait -4°C.

Le froid, un allié

Même s'il avait trois couches sur lui, le froid ne fait décidément plus peur à Jean-Pierre. "Je suis là depuis 6h du matin, mais debout depuis 3 heures donc on a déjà pris la température", s'esclaffe-t-il au micro France Bleu Normandie. "Ce matin on avait -4°C, -5°C mais ce n'est rien, c'est notre métier".

Jean-Pierre est charcutier et travailler dans le froid pour lui est une habitude. "On travaille déjà dans le froid, le plus dur c'est le matin en faisant la vitrine après quand il y a du monde on n'y pense même plus. On va quand même aller chercher deux chocolats au café et après ça va aller. J'ai connu des saisons où il a fait -20 à Beauvoisine par exemple", sourit celui qui fait les marchés depuis des dizaines d'années. Non loin de lui, Benjamin tente lui d'allumer sa rôtissoire.

"Même la rôtissoire a froid", sourit-il, peinant à la faire démarrer. "Elle réchauffe un peu les mains mais sans plus, on a quand même les gants, on ressent bien la fraîcheur. On n'est pas les privilégiés (rires) du marché, on devrait avoir un gros chauffage derrière", poursuit Benjamin. Florian, lui n'a pas de chauffage. Mais il est bien équipé. "Gants, bonnet, manteau et deux pulls, il faut tenir ! On est habitué à force", conclut le jeune vendeur de légumes.