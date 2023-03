Les ventes de logements et de maisons neuves en forte baisse en Occitanie

Un peu plus de 16% des habitants d'Occitanie ont renoncé à faire construire en 2022. "On n'est pas sur une crise de la demande, explique Céline Torrès, membre de la Fédération française du bâtiment du Gard et présidente du pôle habitat Occitanie. On cherche de la maison individuelle et de l'appartement pour se loger. Malheureusement, en face, on n'a pas d'aide et la crise financière accélère encore plus le phénomène."

ⓘ Publicité

Les chiffres parlent en effet d'eux mêmes : les ventes de maisons individuelles ont diminué de 32% dans la région en 2022. Plusieurs raisons à cela : la hausse du coût des matériaux et de l'énergie, la raréfaction du foncier, la nouvelle réglementation thermique et la hausse des taux d'intérêt.

Les bailleurs sociaux également concernés

Les particuliers ne sont pas les seuls à renoncer. Les bailleurs sociaux aussi. Mais pas pour les mêmes raisons, confie Olivier Polge, secrétaire général de la FFB du Gard. "Ils font des prêts variables sur 80-90 ans sur le Livret A. Et quand le taux du Livret A augmente, ce qui est une bonne chose pour le bénéficiaire, pour le bailleur social qui lui, calcule son plan de financement et d'amortissement là-dessus, c'est une augmentation immédiate du coût dans son budget. Ça veut dire moins d'argent pour les travaux d'entretien du parc existant ou sur la construction de logements neufs."

Une crise sociale

Or, moins de bâtiments neufs, ce sont moins de logements sociaux, poursuit Céline Torrès, qui n'hésite pas à parler de crise sociale. "Quand on construit du neuf, 30% de logements sociaux sont compris dans l'offre. Forcément si on ne construit plus de neuf, il n'y a plus de logements sociaux qui sortent. On va donc se retrouver avec une fracture sociale qui va toucher aussi bien ceux qui sont capables d'acheter du neuf que ceux qui cherchent à se loger et qui ont vraiment besoin d'un logement social."

Un "bouclier logement" pour les ménages

Face à cette crise, les professionnels du bâtiment en appellent au gouvernement. Ils lui demandent d'instaurer un "bouclier logement" pour préserver le pouvoir d'achat immobilier des ménages. Parmi les mesures proposées : la prolongation du prêt à taux zéro sans discrimination territoriale, l'instauration d'un crédit d'impôt de 15% sur cinq ans pour compenser l'impact de la nouvelle réglementation thermique et environnementale pour les nouvelles constructions (RE2020) et la possibilité d'une aide à la construction pour tous ceux qui souhaitent acheter un logement neuf, mis en location.

Faute de mettre en place ces mesures, prévient Céline Torrès, le secteur du bâtiment va sombrer dans une crise profonde. "On a pourtant été les premiers à ressortir au moment du Covid. On a sauvé l'économie française, j'ose le dire, parce qu'on a été pourvoyeurs de TVA et qu'on a remis des gens au travail. On a participé à l'effort collectif et depuis, plus rien. Le bâtiment a été le grand oublié dans la campagne présidentielle alors que le logement est une priorité pour les Français." Pour le bâtiment, les constructions neuves représentent 40% du chiffre d'affaires.