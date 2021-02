Les ventes de produits contre le stress et pour mieux dormir s'envolent dans les pharmacies de Poitiers

De plus en plus de poitevins inquiets et fatigués viennent dans les pharmacies de Poitiers pour demander des produits pour se détendre et pour mieux trouver le sommeil. Un phénomène directement lié à la crise sanitaire du Covid 19.

Si vous n'avez pas le moral, vous vous sentez stressés, angoissés ou fatigués ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seuls. De plus en plus de personnes vont en ce moment dans leurs pharmacies pour demander de l'aide car ils n'arrivent plus à faire face aux problèmes liés à la crise sanitaire.

Il s'agit souvent de grosses fatigues nerveuses ou musculaires - Erol, pharmacien à la pharmacie des Cordeliers

Erol, travaille à la pharmacie des Cordeliers à Poitiers. Il remarque depuis quelques mois une hausse des demandes pour les produits qui aident à se détendre. "Il s'agit souvent de grosses fatigues nerveuses ou musculaires. Quand on est sur des périodes de stress, on part souvent sur des choses à base de magnésium ou de plantes qui permettent de faire face. Les gens sont à cran, sur les rotules et en ce moment il y a plus de demandes", remarque cet étudiant en pharmacie.

Au niveau d'un antidépresseur et d'un anxiolytique, on a une augmentation sensible depuis le premier confinement - Bertrand, pharmacien à la Pharmacie du marché Notre Dame

Quand ces traitements ne suffisent plus, d'autres plus puissants sont employés comme le remarque Bertrand pharmacien à la Pharmacie du marché Notre Dame à Poitiers. "Au niveau d'un antidépresseur et d'un anxiolytique, on a une augmentation sensible depuis le premier confinement. On a souvent au comptoir des gens qui nous disent qu'ils sont seuls. C'est une remarque que l'on avait pas avant ou très peu. Il s'agit notamment de personnes âgées", détaille-t-il.

La vente des médicaments contre les rhumes, les gastros ou les grippes à l'arrêt

A l'inverse, certains médicaments ont beaucoup de mal à se vendre. Notamment ceux pour les maladies de type rhumes, gastro-entérites ou bronchites. Du jamais vu selon Diego Del Marmol, il est le pharmacien à la pharmacie Carnot de Poitiers. "Les masques et les gestes de distanciation sociale ont vraiment eu un effet sur les pathologies virales et ORL", affirme-t-il.

"Cela ne m'était jamais arrivé en 25 ans d'avoir beaucoup de pastilles, produits pour la gorge ou pour la toux qui vont se périmer, qu'on n'a pas vendu. On ne vend plus du tout d'antibiotiques non plus. C'est la première fois que cela arrive", décrit-il très surpris.