Déconfinement : les ventes de vélos explosent à Metz, "à ce rythme on n'aura plus rien dans 10 jours"

La journée mondiale du vélo 2020, célébrée ce mercredi 3 juin, restera dans les mémoires des magasins de cycles. Depuis le déconfinement il y a trois semaines, les ventes de vélo explosent partout en France. Et Metz n'échappe pas à la folie vélo.

Le gérant de Yodabikes à Longeville-lès-Metz prévient : on risque la pénurie d'ici deux semaines ! Depuis un mois Henri Decker vend trois fois plus de vélos qu'un mois de mai normale : "On a un boom de fou, aidé par la météo. Il ferait moche depuis un ou deux mois, ce ne serait pas pareil", estime le vendeur, qui voit arriver beaucoup de nouveaux clients.

Le vélo, alternative au bus en temps d'épidémie

Marc est l'un d'entre eux. Ce trentenaire de l'agglo messine n'est pas monté sur un vélo depuis son enfance. S'il y revient aujourd'hui, c'est par peur de prendre les transports en commun : "Ca permet de ne pas trop s'approcher des gens. Avant, je prenais les transports en commun, mais là, c'est pour partir à ma formation le matin, en étant tranquille".

"On se doutait qu'il y allait avoir une activité supérieure à la normale, mais là, c'est exceptionnel", constate Christophe Couturier, de Roule Raoul, dans le quartier de la gare de Metz. Lui vend 15 vélos par semaine depuis le 11 mai, contre 2 ou 3 en temps normal. Et son atelier de réparation est complètement saturé : "On a une semaine d'attente pour récupérer son vélo, alors que je le fais du jour au lendemain d'habitude".

"A ce rythme, on n'aura plus de vélos dans 10 jours"

"A ce rythme, on n'aura plus de vélos dans 10 jours", commence à s'inquiéter Henri Decker. Selon lui, le déconfinement en Allemagne y est pour beaucoup : "Beaucoup de constructeurs ont des stocks européens. Les Allemands ont été déconfinés plus tôt que nous, c'est un gros pays de vélo, et ils ont vendu en une semaine ce qu'ils vendent en un mois. On est sans arrêt au téléphone avec nos fournisseurs, même pour avoir des pièces", explique le commerçant.

Selon lui, la folie du vélo devrait se tasser au début de l'été : "Mais ensuite, on aura l'activité de réparation qui va prendre le relai. C'est déjà le cas, ça commence". Lui n'a pas encore eu le temps de compter ses gains du mois de mai, "on fait déjà du 9h-20h, et le téléphone n'arrête pas de sonner".